ÇòºÚ¤¬¤Þ¤ë¤´¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ë!?2Ëü¿ÍÀä»¿¤Î¤ä¤ß¤Ä¤ÇòºÚ¥µ¥é¥À
Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ó¤ëÇòºÚ¡£1¶ÌÇã¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Áá¤¯»È¤ï¤Ê¤¤¤È½ý¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ä¤ÈÇº¤à¿Í¡¢É¬¸«¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢2Ëü¿Í¤¬Àä»¿¤·¤¿ÇòºÚ¥µ¥é¥À¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ªÀá¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¤¢¤È°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢È¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§µë¿©¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤ª¤¦¤Á¤ÇºÆ¸½
¤ªºâÉÛ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©ºà¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡ÖÌ£ÉÕ¤±¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¡Ö´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥ì¥·¥Ô¤Î¼ê·Ú¤µ¤äÌ£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥Ê¤ä¥«¥Ë´Ì¤Ê¤É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£ÇòºÚ¤ÎÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢»È¤¤¤ß¤Á¤ËÇº¤à¿Í¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊTEXT¡§ÀÄÌÚÀéÆà¡Ë