Âç¤ß¤½¤«¤â¡Ö¹ñÊõ¡×µÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¤é¥¥ã¥¹¥È¤¬²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡ª¡ÖÅìÈ¾¡×¡ÖÀ÷Ô¥¡×¶¦±é¤â¼Â¸½
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê´ÆÆÄÍûÁêÆü¡Ë¤Î¾å±Ç²ñ¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ä¶Âçºî¤Ç¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¡£¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï184¡¦7²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¼Â¼ÌË®²èÎòÂå1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾¾ÃÝ¤Î·à¾ì¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ëÅìÊõÀ½ºî±Ç²è¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÁ´¹ñ356´Û¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾å±é¸å¤Ë¤ÏµÈÂô¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤é½Ð±é¼Ô¤é¤¬²ÖÆ»¤«¤éÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·ã¤·¤¤¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÏÂÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£µÈÂô¤Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À²ÎÉñ´ìºÂ¡£¤³¤ÎÉñÂæ¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ¤â¡Ö¤³¤Î¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£µÈÂô¤Ï¡Ö¹ñÊõ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£¹ñÊõ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Ïº£Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡¡¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤¿¡£±Ç²è¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ±Ç²è³¦¤òÈ¯Å¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂô¤ÏÍû´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¡Ö¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡È¤â¤¦°ì²ó¡É¡£¸·¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ¤¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ºîÃæ¤ÇµÈÂô¤È²£ÉÍ¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤Ë¡ÖÅìÈ¾¥³¥ó¥Ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸½ºß²ÎÉñ´ì³¦¤Ç¡ÖÀ÷Ô¥¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤Î½é¡È¶¦±é¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£À÷¸ÞÏº¤Ï¡Ö»ä¤âÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿Ç¯¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Í§¿Í¤«¤é¡È¹ñÊõÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡É¤ÈÍè¤Þ¤·¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÖ¿®¤Ëº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±Æ±À¤Âå¤Î¼ã¤¤Êý¤Ë¤â²ÎÉñ´ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½ã¿è¤Ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¡¼¥à¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ô¥»Ò¤â¡Ö°µ´¬¤Î±ÇÁüÈþ¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤äÆüËÜÉñÍÙ¤Î·Ð¸³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«£±Ç¯È¾¤Î¤ª·Î¸Å¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¼¹Ç°¡£¤Þ¤¿Ìò¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤È¾ðÇ®¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤µ¤é¤Ë¤ª·Î¸Å¤òÀÑ¤ß¡¢Àº¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Íû´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬±Ç²èÇÐÍ¥¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À÷Ô¥¥³¥ó¥Ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤2¿Í¡£±Ç²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿º¢¤«¤é¤ªÆó¿Í¤ÏÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IMAX¤È¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤´³èÌö¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È±Ç²è¿Í¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏµÈÂô¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â¹ñÊõ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢Äê¼°Ëë¤¬ÊÄ¤á¤é¤ì¤¿¡£