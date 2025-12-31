Mrs. GREEN APPLE¡¢¹ÈÇò¥ê¥ÏÆü¡ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ï¤ä¤¤Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ä¤ó¡×¡Ö´Å¤¤¡×¡ÖÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡ª¸ÄÀË¤«¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö½Ð¾ì¼Ô¤Î¥ê¥ÏÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¢¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Þ¤È¤á²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤Ï¤µ¤Ð¤Î¾È¾Æ¤¤ÎÄê¿©¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤ÄÆþ¤ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¤Ï¤ª¤½¤Ð¡Ê¤Í¤®Æþ¤ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¯¤·Áá¤¤Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¡Ö¼ã°æ¤¬´Å¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ï¤ä¤¤Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡ËÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
