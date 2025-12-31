SUZUKA¡¡½é¤á¤Æ¤Î¹ÈÇò¤Ç¡È¼ó¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÊª¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ÖÆ´¤ì¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡½÷À4¿ÍÁÈ¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤ÎSUZUKA¡Ê24¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2023Ç¯Ëö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯·ëÀ®10Ç¯¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¡£½Ð¿ÈÃÏ¤âÇ¯Îð¤â·ÐÎò¤â°ã¤¦Ãæ¡¢MIZYU¤¬16ºÐ¡¢»Ä¤ê¤Î3¿Í¤¬13ºÐ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2020Ç¯¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¡È¼ó¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¡É¤¬2023Ç¯¤ËTikTok¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¡£2023Ç¯¤Ë¡ÖÂè65²ó µ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤ÖÃæ¡¢MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¹ÈÇò¤â½Ð¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢SUZUKA¤Ï¡Ö1¶ÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¤¿¤Á¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤Û¤ó¤Ç¡¢º£²ó½Ð±é¤µ¤ì¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ó¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤ÎµÜËÜ¡Ê¹À¼¡¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡ÖÆ´¤ì¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤é¡È¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡É¡×¤È¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£