¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢12·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«208Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô1209.8Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ184.7²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬31Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂÁõ»Ñ¤âÈþ¤·¤¤¡ª¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²£ÉÍÎ®À±¡¢µÈÂôÎ¼
¡¡ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÂè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¶½¹Ô¼ýÆþNo.1Ã£À®¤òµÇ°¤·¤¿Âç¤ß¤½¤«ÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤¬Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¸«¾å°¦¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤é¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤È»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢½ËÊ¡¤Î²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¹õ°á¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤¬¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¹ñÊõ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£´îµ×Íº¤òµÈÂô¡¢´îµ×Íº¤ÎÀ¸³¶¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë½Ó²ð¤ò²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤¿¡£
