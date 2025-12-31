¥ß¥»¥¹¤Î¥ì¥³Âç£³Ï¢ÇÆ¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½ËÊ¡¡¡¶Ã¤¯´Ø·¸¼Ô¤â
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Âç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢23Ç¯¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×24Ç¯¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤¯3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3Ï¢ÇÆ¤ÏÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢EXILE¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3ÁÈÌÜ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ß¥»¥¹¤ÎÂç¾Þ¤ò¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤âÀ¹Âç¤Ë½ËÊ¡¤·¤¿¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿10ÁÈ¤Ï¡¢µÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ä¤Î¤¬¹±Îã¤À¡£¥É¥é¥à¥í¡¼¥ë¤Î¸å¤Ë»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖMrs. GREEN APPLE¤Î³§¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤¿¡¢¡Ø¥À¡¼¥ê¥ó¡Ù¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤Ï´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¿¼¡¹¤È°ìÎé¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ä¾å¼êÂ¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥»¥¹¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄÌÏ©¤Ë½Ð¤¿¡£Á°¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ILLIT¤¬°ì½Ö¡¢Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢Çï¼ê¤·¤Ê¤¬¤é3¿Í¤Ë²¿ÅÙ¤«²ñ¼á¤·¤¿¡£Î©¤Ä¤«Î©¤Ä¤Þ¤¤¤«¾¯¤·ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤ä½ãÎõ¤é¡¢²¼¼êÂ¦¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÄÌÏ©¤òÊâ¤¯¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÁ´°÷¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥ß¥»¥¹¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜÈÖ¸å¡¢¤¢¤ë½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡Ö¼«Á³¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àµ³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²áµî¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÇï¼ê¤òÁ÷¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤ÎÎ®¤ì¤äÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿ÊüÁ÷Æâ¤Ç¤â¡¢°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Î°ìÉô¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¤¸¤á²ñ¾ìÆâ¤Ë¤¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤Ë¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£Âç¾Þ¤òÁè¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤È¤¹¤°¤ËÁ´°÷Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¶Ã¤¯´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ï1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°2¡¦5²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2025Ç¯ÅÙÇÛ¿®¤Î³Ú¶Ê¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥»¥¹¤ÏÆ±¶Ê°Ê³°¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢Á´³Ú¶Ê¤ÎÎß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ100²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤â°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤È¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Îò»ËÅª¤Ê3Ï¢ÇÆ¤ò¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»Î¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ·â¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤â²¹¤«¤¯½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ú²£»³·Å¡Û