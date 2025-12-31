Á°²óÂç²ñ½àV¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡¢¥×¥ì¥ß¥¢Éüµ¢¤ÎÊÆ»ÒËÌ¤ò3È¯Ê´ºÕ¡ª¡¡ÅìµþVÆâÄê¤ÎÂçÆ£ñ¥ÂÀ¤ÏPK¤òÄÀ¤á¤ë
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤ÈÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤Î2²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Ì¾ÌçÆ±»Î¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½¡£ºòµ¨¡¢¹â±ßµÜÇÕJFAU¡Ý18¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2025¤«¤é¤Î¹ß³Ê¤È¤¤¤¦Í«¤ÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ò·è¤á¤¿ÊÆ»ÒËÌ¤È¡¢º£µ¨¤â¹â¹»Ç¯Âå¤Î¡ÈºÇ¹âÊö¡É¤ÇÀï¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Àª¤òÍÞ¤¨¤ÆÆ±Âç²ñEAST¤Î5°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÀÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Ï¡¢4Ì¾¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆâÄê¼Ô¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë·è¾¡¤ÇÎÞ¤ò°û¤ó¤ÀÁ°²óÂç²ñ¤Î¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤òÌÜÏÀ¤à¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î15Ê¬¤ËÆ°¤¯¡£Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆ»ÒËÌ¤ÎGK¼ò°æÎ§µ±¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤òÁªÂò¤¹¤ë¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¸ÅÀîÁó¿¿¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£GK¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Íð¤ì¤¿·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢Àµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Ï¹¶·â¤ÎÀª¤¤¤ò´Ë¤á¤º¡¢Â³¤¯21Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿¸ÅÀîÁó¿¿¤¬¡¢ÅÏÊÕÆ·Ìé¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¡¢¸«»ö¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î45Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÆ£ñ¥ÂÀ¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÆ£¼«¤é¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥È¥É¥á¤Î3ÅÀÌÜ¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¾¡Íø¤·¤¿Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¡¢3²óÀï¤ÇÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
ÊÆ»ÒËÌ¡¡0¡Ý3¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡15Ê¬ ¸ÅÀîÁó¿¿¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡Ë
0¡Ý2¡¡21Ê¬¡¡¸ÅÀîÁó¿¿¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡Ë
0¡Ý3¡¡45Ê¬¡¡ÂçÆ£ñ¥ÂÀ¡ÊPK¡¿Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Î¸ÅÀîÁó¿¿¤¬Á°È¾2È¯
— 高校サッカー日テレ公式 (@ntv_hss) December 31, 2025
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡¢1ÅÀÌÜ¡ª⚽
¡Ú2²óÀï¡ÛÂè1»î¹ç
ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è) 0-1 Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)
— 高校サッカー日テレ公式 (@ntv_hss) December 31, 2025
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉ²ÃÅÀ¡ª⚽
¡Ú2²óÀï¡ÛÂè1»î¹ç
ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è) 0-2 Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)
