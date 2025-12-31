¼¯Åç³Ø±à¡¢À¶¿åºó¶ê¤ÎPKÃÆ¤Ç¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¤ò·âÇË¡ª¡¡Áª¼ê¸¢3²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ë¤È¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¸©Âç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡£½éÀï¤Ç¤ÏÆü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë¤ò2¡Ý1¤ÇÇË¤ê¡¢Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¼¯Åç³Ø±à¡£·Þ¤¨¤¿½éÀï¤Ï¿·ÅÄ¡Ê°¦É²¡Ë¤ò7¡Ý0¤Ç²¼¤·¡¢¸©Àª45Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ØÂç¾¡¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢54Ê¬¤Ë¼¯Åç³Ø±à¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£Ì£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éÀ¶¿åºó¶ê¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÅÝ¤µ¤ìPK¤ò³ÍÆÀ¡£À¶¿å¼«¤é¥¥Ã¥¯¤òÄÀ¤á¡¢¼¯Åç³Ø±à¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¤â¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò2¥È¥Ã¥×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤Î»å¸ý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤Ï1¡Ý0¤Ç½ªÎ»¡£¾¡Íø¤·¤¿¼¯Åç³Ø±à¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¡¢3²óÀï¤ÇËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë¤È±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡¡0¡Ý1¡¡¼¯Åç³Ø±à
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡54Ê¬¡¡À¶¿åºó¶ê¡ÊPK¡¿¼¯Åç³Ø±à¡Ë
