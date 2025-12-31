Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤¬½éÀïÇÔÂà¡Ä¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¤¬È¿·â¿¶¤êÀÚ¤ê3²óÀï¤Ø¡¢¡È10ÈÖ¡ÉÃÓ°í¼ù¤¬2È¯
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤È¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤â2²óÀï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Á°²óÂç²ñ²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡£5Âç²ñÏ¢Â³28ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤ÏJ¥ê¡¼¥°ÆâÄê¼Ô3Ì¾¤òÍÊ¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê13ÅÙÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¡£Á°¶¶°é±Ñ¤È¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯Á°¤ÎÂè102²óÂç²ñ¡¦2²óÀï¤Ç·ãÆÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ï2¡Ý0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ3²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï15Ê¬¡¢Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¤ÏÇß¸¶ÎÉÌï¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÄ¹¤¤¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿ÃÓ°í¼ù¤¬±¦Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Àè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤¿Á°¶¶°é±Ñ¤Ï32Ê¬¡¢Çò°æÀ¿Ìé¤¬±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ø¿¯Æþ¤·±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Î±¦¤Ø¡£¤¹¤ë¤È40Ê¬¡¢¾¾±º²¢À¸¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ÃÓ¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥°¥é¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬º¸¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡Á°¶¶°é±Ñ¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë2ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¡£47Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÅÄÌî±ûËéÇÈ¤¬ºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤âÇò°æ¤äÂí¸ýâÃÂç¤é¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ·â¤Î°ìÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£62Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ÇºÙ¤«¤¯¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏËÒÌî¾©¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â71Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÅÓÃæÅêÆþ¤Î´ØÁóÍÕ¤¬±¦Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤¬1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹¶¤áÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¥Í¥Ã¥È¤ÏÍÉ¤é¤»¤º¡¢»î¹ç¤Ï1¡Ý2¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¤Î3²óÀï¤Ç¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ëvs»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
Á°¶¶°é±Ñ¡¡1¡Ý2¡¡¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡15Ê¬¡¡ÃÓ°í¼ù¡Ê¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡Ë
0¡Ý2¡¡40Ê¬¡¡ÃÓ°í¼ù¡Ê¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡Ë
1¡Ý2¡¡71Ê¬¡¡´ØÁóÍÕ¡ÊÁ°¶¶°é±Ñ¡Ë
