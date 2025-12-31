TUY

¤­¤Î¤¦¸áÁ°¡¢»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¤Î¾ÃËÉ½ð¤Ç¡¢·±Îý¤Î¤¿¤á¿­½Ì¼°¤Ï¤·¤´¤ò¿­¤Ð¤¹ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¡¢º¸¼ê¾®»Ø¤ËÂç¤±¤¬¤ò¤¹¤ëÏ«ºÒ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¡¢¸áÁ°£¹»þ£µÊ¬¤´¤í¡¢´¨²Ï¹¾»ÔÀ¾º¬¤Ë¤¢¤ëÀ¾Â¼»³¹­°è¹ÔÀ¯»öÌ³ÁÈ¹ç¾ÃËÉËÜÉô¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢Âç¹¾Ä®¤Î¾ÃËÉ¿¦°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê£´£´¡Ë¤¬·±Îý¤Î¤¿¤á¤Ë¥íー¥×¤ò°ú¤¤¤Æ¿­½Ì¼°¤Î¤Ï¤·¤´¤ò¾å¤Ë¿­¤Ð¤¹ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ï¤·¤´¤Ë¥íー¥×¤¬¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¡¢³°¤½¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¾å¤Ë¿­¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤·¤´¤¬Íî²¼¤·º¸¼ê¤Î¾®»Ø¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°ì½ï¤Ë·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Î½¤¬»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¡¢¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÃËÀ­¤Ïº¸¼ê¾®»Ø¤ËÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿­½Ì¼°¤Î¤Ï¤·¤´¤ò¾å¤Ë¿­¤Ð¤¹ºî¶È¤Ï£²¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ­¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤ò²¡¤µ¤¨¤ë°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤¹¤ëÌò³ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£