´ü´Ö¸ÂÄê1Æü10¿©¡ª¸ÞÌ£¸Þ¿§¤òÌ£¤ï¤¦ìÔÂô¤«¤É¹¡Ö¸æÀáÉ¹¡×¤¬Çò·§Æ²¤è¤êÅÐ¾ì
Àîºê±ØÁ°¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥é ¥Á¥Ã¥¿¥Ç¥Ã¥é¡×¤Ë¤¢¤ëÁÏºî¤«¤É¹Å¹¤ÎÇò·§Æ²¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¸æÀáÉ¹(¤ª¤»¤Á¤´¤ª¤ê)¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤«¤é9Æü(¶â)¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£1Æü10¿©¸ÂÄê¤ÎÄó¶¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸æÀáÉ¹¤Î¥½¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£8¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ë
¢£¿·ºî¥½¡¼¥¹¤¬3¼ïÎà²Ã¤ï¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¸æÀáÉ¹¡×¤Ï¡¢ÏÂ¿©¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÌ£¸Þ¿§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹½À®¤·¤¿¡¢¿·½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤«¤É¹¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÅ·Á³É¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ì£¤ä¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿8¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¤ÈÆÃÀ½¥ß¥ë¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤òºî¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¥½¡¼¥¹¤äµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî¥½¡¼¥¹¤¬3¼ïÎà²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Ì£¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥½¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Å·Á³É¹¤Î¤«¤É¹¤È¡¢¤ªÀµ·î¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÏÂ¤ÎÌ£³Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Çò·§Æ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¸æÀáÉ¹(¤ª¤»¤Á¤´¤ª¤ê)
¢£ÆâÍÆ¡§Å·Á³É¹¤Î¤«¤É¹¡¢8¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¡Ö¸ÞÌ£¸Þ¿§¡×¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÆÃÀ½¥ß¥ë¥¯¡ÖµÆ²Ö¡×¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî¤Î¸¼ÊÆÃã¡¢¤¯¤Á¤Ê¤ª¤·¤Î¤Ò¤È¤¯¤·²Û»Ò(ÆüÂØ¤ï¤ê)
¢¨É¹¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¸¼ÊÆÃã¤ÎÄÉ²Ã¤¬²ÄÇ½
¢£²Á³Ê¡§3700±ß
¢¨1Æü10¿©¸ÂÄê
¢¨Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¤Ê¤·¡£ÀèÃå½ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£ÆÃÄ§¡§
¡¦ÏÂ¿©¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÌ£¸Þ¿§¤ò¤«¤É¹¤ÇÉ½¸½¡£¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢8¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¡Ü¥ß¥ë¥¯¤òÉ¹¤Ë¤«¤±¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡¦¥½¡¼¥¹8¼ïÎà¤Ç¤«¤É¹3ÇÕÊ¬¤ÎÊ¬ÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢É¹¤Ï¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ê¤¿¤áÌ£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë
¢£¥½¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤òºÕ¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¡¢¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥½¡¼¥¹¡£
¤¤¤Á¤´
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤ËÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¡£
¿·ÅÐ¾ì¡ª·ª¡¢À¸Õª
¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Î·ª¤Ë¥ß¥ë¥¯¥½¡¼¥¹¤ÈÀ¸Õª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Î¿©´¶¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
»ÞÆ¦¡¢À¾µþÌ£Á¹
¿©´¶¤ò»Ä¤·¤¿»ÞÆ¦¤ËÀ¾µþ¤ß¤½¤È¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¤ò²Ã¤¨¡¢»Å¾å¤²¤ËÍ®»Ò¤òºï¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¡£Çò¶Ì¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤º¤ó¤ÀÌß¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶â´»
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ÇÃúÇ«¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤À¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£¤Ï¤Á¤ß¤ÄÄÒ¤±¤Î¤¤ó¤«¤ó¥¹¥é¥¤¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¿·ÅÐ¾ì¡ª¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×
ËÌ³¤Æ»»º¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¤ò¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤Ç¡¢²ÌÆù¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¿·ÅÐ¾ì¡ª¹õÆ¦
¹õÆ¦¤Î´Å¼Ñ¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¡¢¥ß¥ë¥¯¥½¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¼¢Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¤È¤¦¤â¤í¤³¤·
¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢¿©ºà¤Î´Å¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥½¡¼¥¹¡£
¢£¸æÀáÉ¹¤Ç¥½¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡ª¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÅÐ¾ì
Äó¶¡´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£ÅêÉ¼¤Ç¾å°Ì2¼ïÎà¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¸åÆü¤½¤Î2¼ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Ì£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¢£Çò·§Æ²¤È¤Ï
Çò·§Æ²¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¡Ö¥é ¥Á¥Ã¥¿¥Ç¥Ã¥é¡×Æâ¤Ø¼ÂÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ½é½ÐÅ¹¤·¤¿¡£ÁÏºîÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤¬¥¯¥Á¥³¥ß¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤Å¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆ±»ÜÀßÆâ¤Ç°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äÏÃÂê¤Î°û¿©Å¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£µ¨Àá´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤«¤É¹¤ä¡¢´ë²è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ£³Ð¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Å¹ÊÞ´ðËÜ¾ðÊó
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á20»þ(LO19»þ)
ºÂÀÊ¡§Å¹Æâ18ÀÊ
Í½Ìó¡§ÉÔ²Ä
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-9157-3772
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è¾®ÀîÄ®4-1 ¥é ¥Á¥Ã¥¿¥Ç¥Ã¥éÆâ ¥Þ¥Ã¥¸¥ç¡¼¥ì1³¬
º£²ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼¸æÀáÉ¹¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡©
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÏÂ¿©¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÌ£¸Þ¿§¤ò¤«¤É¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ÈÌ£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë1ÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç³Ú¤·¤á¤ëËÜÉÊ¤Ï¡¢¿·½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£ËèÇ¯¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¸æÀáÉ¹¤Ç¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò´Å¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸æÀáÉ¹¤Î¥½¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£8¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ë
¢£¿·ºî¥½¡¼¥¹¤¬3¼ïÎà²Ã¤ï¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
2026Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¥½¡¼¥¹¤äµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî¥½¡¼¥¹¤¬3¼ïÎà²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Ì£¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥½¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Å·Á³É¹¤Î¤«¤É¹¤È¡¢¤ªÀµ·î¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÏÂ¤ÎÌ£³Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Çò·§Æ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¸æÀáÉ¹(¤ª¤»¤Á¤´¤ª¤ê)
¢£ÆâÍÆ¡§Å·Á³É¹¤Î¤«¤É¹¡¢8¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¡Ö¸ÞÌ£¸Þ¿§¡×¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÆÃÀ½¥ß¥ë¥¯¡ÖµÆ²Ö¡×¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî¤Î¸¼ÊÆÃã¡¢¤¯¤Á¤Ê¤ª¤·¤Î¤Ò¤È¤¯¤·²Û»Ò(ÆüÂØ¤ï¤ê)
¢¨É¹¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¸¼ÊÆÃã¤ÎÄÉ²Ã¤¬²ÄÇ½
¢£²Á³Ê¡§3700±ß
¢¨1Æü10¿©¸ÂÄê
¢¨Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¤Ê¤·¡£ÀèÃå½ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£ÆÃÄ§¡§
¡¦ÏÂ¿©¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÌ£¸Þ¿§¤ò¤«¤É¹¤ÇÉ½¸½¡£¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢8¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¡Ü¥ß¥ë¥¯¤òÉ¹¤Ë¤«¤±¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡¦¥½¡¼¥¹8¼ïÎà¤Ç¤«¤É¹3ÇÕÊ¬¤ÎÊ¬ÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢É¹¤Ï¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ê¤¿¤áÌ£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë
¢£¥½¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤òºÕ¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¡¢¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥½¡¼¥¹¡£
¤¤¤Á¤´
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤ËÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¡£
¿·ÅÐ¾ì¡ª·ª¡¢À¸Õª
¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Î·ª¤Ë¥ß¥ë¥¯¥½¡¼¥¹¤ÈÀ¸Õª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Î¿©´¶¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
»ÞÆ¦¡¢À¾µþÌ£Á¹
¿©´¶¤ò»Ä¤·¤¿»ÞÆ¦¤ËÀ¾µþ¤ß¤½¤È¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¤ò²Ã¤¨¡¢»Å¾å¤²¤ËÍ®»Ò¤òºï¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¡£Çò¶Ì¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤º¤ó¤ÀÌß¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶â´»
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ÇÃúÇ«¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤À¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£¤Ï¤Á¤ß¤ÄÄÒ¤±¤Î¤¤ó¤«¤ó¥¹¥é¥¤¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¿·ÅÐ¾ì¡ª¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×
ËÌ³¤Æ»»º¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¤ò¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤Ç¡¢²ÌÆù¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¿·ÅÐ¾ì¡ª¹õÆ¦
¹õÆ¦¤Î´Å¼Ñ¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¡¢¥ß¥ë¥¯¥½¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¼¢Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¤È¤¦¤â¤í¤³¤·
¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢¿©ºà¤Î´Å¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥½¡¼¥¹¡£
¢£¸æÀáÉ¹¤Ç¥½¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡ª¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÅÐ¾ì
Äó¶¡´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£ÅêÉ¼¤Ç¾å°Ì2¼ïÎà¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¸åÆü¤½¤Î2¼ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Ì£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¢£Çò·§Æ²¤È¤Ï
Çò·§Æ²¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¡Ö¥é ¥Á¥Ã¥¿¥Ç¥Ã¥é¡×Æâ¤Ø¼ÂÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ½é½ÐÅ¹¤·¤¿¡£ÁÏºîÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤¬¥¯¥Á¥³¥ß¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤Å¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆ±»ÜÀßÆâ¤Ç°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äÏÃÂê¤Î°û¿©Å¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£µ¨Àá´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤«¤É¹¤ä¡¢´ë²è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ£³Ð¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Å¹ÊÞ´ðËÜ¾ðÊó
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á20»þ(LO19»þ)
ºÂÀÊ¡§Å¹Æâ18ÀÊ
Í½Ìó¡§ÉÔ²Ä
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-9157-3772
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è¾®ÀîÄ®4-1 ¥é ¥Á¥Ã¥¿¥Ç¥Ã¥éÆâ ¥Þ¥Ã¥¸¥ç¡¼¥ì1³¬
º£²ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼¸æÀáÉ¹¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡©
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÏÂ¿©¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÌ£¸Þ¿§¤ò¤«¤É¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ÈÌ£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë1ÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç³Ú¤·¤á¤ëËÜÉÊ¤Ï¡¢¿·½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£ËèÇ¯¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¸æÀáÉ¹¤Ç¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò´Å¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£