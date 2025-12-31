ÆüËÜ¤Î2025Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬67Ëü¿Í³ä¤ì¤Î¸ø»»¤Ç²áµîºÇ¾¯¤Ë¡½±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢¹çÁáÊó¤Ï28Æü¡¢ÆüËÜ¤Î2025Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬67Ëü¿Í³ä¤ì¤Î¸ø»»¤Ç¡¢Åý·×¤Î¤¢¤ë1899Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¹¤ë±Ñ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎºÇ¤âÈá´ÑÅª¤ÊÍ½Â¬¤µ¤¨¤â²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¿Í¸ý¤¬µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¤È°ÜÌ±À©¸Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÝÂê¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¸ýÅý·×¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢25Ç¯1¡Á10·î¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¤·¡¢25Ç¯ÄÌÇ¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï67Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç²È¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ÏºâÀ¯¡¦·ÐºÑ·×²è¤Î´ðÁÃ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÇ¯´Ö½ÐÀ¸¿ô¤ÎÃæ°ÌÍ½Â¬¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ23Ç¯¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï74Ëü9000¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸Í½Â¬¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀ¸¿ô¤Ï41Ç¯¤Þ¤Ç67Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
67Ëü¿Í³ä¤ì¤Ï¡¢25Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤òÌó68Ëü1000¿Í¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿À¯ÉÜ¤ÎºÇ¤âÈá´ÑÅª¤Ê¡ÖÄã°Ì¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢³°¹ñ¿ÍÎ®Æþ¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÄñ¹³¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÜÌ±²ûµ¿ÇÉ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¤ÎºÇ¶á¤ÎÁªµó¤Ç¤Î¾¡Íø¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º§³°»Ò¤Î½Ð»º¤¬¤Þ¤ì¤ÊÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤Î·ëº§·ï¿ô¤¬¸º¾¯¤·Â³¤±¤ë°ìÊý¡¢Ç¯´Ö»àË´¼Ô¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ï90Ëü¿ÍÍ¾¤ê¸º¾¯¤·¤¿¡£
25Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ÏÍèÇ¯½é¤á¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¿ô»ú¤¬ÀìÌç²È¤ÎÍ½Â¬ÄÌ¤ê¤Ê¤é¡¢10Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÄã¤Î½ÐÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ä³Ø¼Ô¡¢ÌîÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤é¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤¬Èá´ÑÅª¤ÊÍ½Â¬¤Ë¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ÆÍ½Â¬¤ä·×²è¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤Î¥Á¡¼¥Õ³ô¼°¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢µÆÃÏÀµ½Ó»á¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½ÐÀ¸Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤¬ÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤ËÅù¤·¤¯¡¢ÁýÀÇ¤ÈÇ¯¶âµëÉÕ¤Îºï¸º¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¿Í¸ýÅý·×³Ø¼Ô¤é¤Ï¡¢26Ç¯¤¬Êº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÐÀ¸Î¨¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êº¸áÀ¸¤Þ¤ì¤Î½÷¤Î»Ò¤ÏºÒ¤¤¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤¦ÌÂ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢1966Ç¯¤Ï½ÐÀ¸¿ô¤¬25¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë