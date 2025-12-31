¡ÈÆüËÜ¤è¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡É¤ÏËÜÅö¡©¨¡¨¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÊÉ¡¡ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç
¡È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼Àè¿Ê¤ÎÃÏ¡×¡É¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²´Ñ¡¢Æ¯¤Êý¡¢À¯¼£ÂÐÎ©¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶ÈÊ¸²½¡£À©ÅÙ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°Õ¼±¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¹ñ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤ËÄ¹Ç¯¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¿Ê¬Ìî¤ÇÂç²þ³×¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¹ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ïº£¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡ÖÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¡×¸½¾ì¤¬¸òºø¤¹¤ëÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÌÏº÷¤¹¤ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼Ò²ñ¤Îº£¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊNNN¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶É¡¡ÎëÌÚ¤¢¤Å¤µ¡Ë
¢£¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼Àè¿Ê¤ÎÃÏ¡×¤Î¾ï¼±¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¥¸¥§¥ó¥À¡¼»Üºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¡È¾ï¼±¡É¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÂÅÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²´Ñ¤äÆ¯¤Êý¡¢À¯¼£¤ÎÂÐÎ©¤¬¤«¤é¤Þ¤ê¡¢²þ³×¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬Ìî¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×ÁØ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ´ÖÁØ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï½÷À¼èÄùÌò¤ÎÈæÎ¨¤¬Ë¡ÄêÌÜÉ¸¤Î40¡ó¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Ç¤Ï¼èÄùÌò¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬½÷À¤È¤¤¤¦¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï2003Ç¯¤Ë¡È¥¯¥ª¡¼¥¿À©¡É¤òÆ³Æþ¤·¡¢´ë¶È¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë40¡ó°Ê¾å¤Î½÷ÀÅÐÍÑ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê´ÉÍý¿¦¤äÉôÄ¹µé¤Ë¤ÏÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Þ¤Þ¡£¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ï³ä¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÉ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î²ÈÂ²À¯ºö¡¡¡ÖÍýÁÛ¡×¤È¡Ö¸½¼Â¡×
¼¡¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²À¯ºö¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈÍýÁÛ¤È¸½¼Â¡É¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥É¥¤¥Ä¡£ÅìÀ¾Ê¬ÃÇ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é35Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢Êì¿Æ¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£µìÅì¥É¥¤¥Ä¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡ÖÊì¿Æ¤âÆ¯¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¡£°ìÊý¡¢µìÀ¾¥É¥¤¥Ä¤Ï¡ÖÊì¤Ï²ÈÄí¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅý´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ÏºÆÅý°ì¤·¤¿¸å¤â´°Á´¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅìÂ¦¤Ç¤Ï½Ð»º¤«¤é1Ç¯Á°¸å¤Ç¿¦¾ìÉüµ¢¤¹¤ëÊì¿Æ¤¬Â¿¤¯¡¢À¾Â¦¤Ç¤ÏºÇÄ¹3Ç¯¤Þ¤Ç°é»ùµÙ¶È¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬º¬¶¯¤¤¨¡¨¡¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤¬¡¢º£¤â½¢¶ÈÅý·×¤ä°Õ¼±Ä´ºº¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼¹ï¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤ëºÝ¤ÎÊÝ°éÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬Èó¾ï¤Ë½Å¤¯¡¢OECD¡Ê¡á·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ë½ô¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£OECD¤Î2022Ç¯¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç¡¢À¤ÂÓ½êÆÀ¤ÎÌó2³äÁ°¸å¤¬ÊÝ°éÈñ¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï3¡Á4³ä¤¬ÊÝ°éÈñ¤Ë¾Ã¤¨¤ë²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢OECD¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤¢¤ëÌó10¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÏÌµÎÁÊÝ°é¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢²þÁ±¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¯ÂÉ¡Ê¤«¤¸¡Ë¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë60²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1Ãû900²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤ÆÊÝ°é¤ò³È½¼¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë20ËüÏÈ¤ò¿·Àß¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¡ÖºÇ½é¤Î1000Æü¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ²ÈÂ²»Ù±ç¤ò¼ê¸ü¤¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¤Ø¤Î¶¯¤¤´íµ¡´¶¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ²¤¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï°éµÙÀ©ÅÙ¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢ÃË½÷¤¬480Æü¤Î°é»ùµÙ²Ë¤òÊ¬¤±¹ç¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÉã¿Æ¤¬°éµÙ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤ÈµÕ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÊ¸²½¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÄÃËÀ¤¬¼èÆÀ²ÄÇ½¤ÊÆü¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ëÆü¿ô¤Ï3³äÄøÅÙ¤ÇÆ¬ÂÇ¤Á¡£¼ýÆþ¤¬Äã¤¤Éã¿Æ¤äÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÏµÙ¤ß¤ò¼è¤ê¤Å¤é¤¯¡¢À©ÅÙ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤³Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°éµÙ¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊì¿Æ¤¬Ã´¤¤¡¢ÄÂ¶â³Êº¹¡¦¾º¿Ê³Êº¹¤Ï²ò¾Ã¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼µÄÏÀ¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢À¯¼£¤ÎÍÉ¤êÌá¤·¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï±¦ÇÉÀ¯ÅÞ¤¬¡ÖÅÁÅýÅª²ÈÂ²¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë·Ç¤²¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼À¯ºö¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÏÀ¯¼£¤ÎÁèÅÀ¤À¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë¸ì¤ëÀ¯ÅÞ¤â¤¢¤ê¡¢Áªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ÎÊÉ¨¡¨¡¡ÈDEIÈè¤ì¡É¤¬¼¨¤¹¤â¤Î
²þ³×¤¬¿Ê¤à¹ñ¤Ç¤â¡ÈÁÈ¿¥Ê¸²½¤ÎÊÉ¡É¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË½÷Èæ¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢²ñµÄ¤Î¶õµ¤¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½÷À¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÖDEIÈè¤ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DEI¤È¤Ï¡¢Diversity¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡¢Equity¡Ê¸øÊ¿À¡Ë¡¢Inclusion¡ÊÊñÀÝÀ¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¡¢´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍýÇ°¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¸¦½¤¤Î¼õ¹Ö¤ä¿ôÃÍÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤¬¡ÈµÁÌ³¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì´¶¡×¤À¤±¤¬¶¯¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÆ¯¤Êý¤äÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ô»ú¤À¤±¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤äÅÌÏ«´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¾Ê¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¹ç¤ï¤»¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤äÆ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸«Ä¾¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿¦¾ìÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤ØÂÉ¡Ê¤«¤¸¡Ë¤òÀÚ¤ë´ë¶È¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¸½¼Â
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤âÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£Ê¸²½¡¢À©ÅÙ¡¢À¯¼£¡¢´ë¶È¨¡¨¡¤É¤ì¤«1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÊÝ°éÀ©ÅÙ¤òÂç²þ³×¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢°éµÙÊ¸²½¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢ÅÁÅý¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤ÇÌÏº÷¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¡Ä¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢ÆüËÜ¤âÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¶¦Æ¯¤¤ÎÁý²Ã¡¢´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¨¡¨¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼Àè¿Ê¤ÎÃÏ¡×¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤·¤í¡ÈÍýÁÛ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹ñ¤Û¤É¡¢²þ³×¤ÎÄË¤ß¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¤½¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£