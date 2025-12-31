¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÁ°²óÂç²ñV¡¦Á°¶¶°é±Ñ¤¬½éÀïÇÔÂà¡¡2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤â¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¤ÎÁ°¤ËÄÀ¤à
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ 2²óÀï ¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à 2-1 Á°¶¶°é±Ñ(31Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)¤¬¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à(Ê¼¸Ë)¤ËÇÔ¤ì¡¢½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥É¹»¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿Á°¶¶°é±Ñ¡£¤·¤«¤·Á°È¾15Ê¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡¦ÃÓ°í¼ùÁª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬DF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁ°È¾40Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÃÓÁª¼ê¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤·2¼ºÅÀÌÜ¡£¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢Á°È¾¤ò2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â1ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿Á°¶¶°é±Ñ¡£¤·¤«¤·ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î´ØÁóÍÕÁª¼ê¤¬¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÁ°¶¶°é±Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·èÄêµ¡¤Ï¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¤Î·è»à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ«¤¬¿á¤«¤ì¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤Ë¤è¤ëÏ¢ÇÆ¤ÎÌ´¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£