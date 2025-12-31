¡ÚRIZIN¡Û¡È»Õ¾¢¡É°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤âÎÞ¡Ä¥¸¥ç¥ê¡¼ÉÃ»¦¾¡Íø¡ª¡Ö5Ç¯±Û¤·¤Ë¡Ä¡×¡¡¥Í¥Ã¥È¶½Ê³¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè1»î¹ç¤Ç¸µK-1¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤ÎYouTube¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥ê¡¼¡ÊFIGHTER¡ÇS FLOW¡Ë¤¬¸µK-1Àï»Î¤Î°²ÂôÎµÀ¿¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ë¤ï¤º¤«1R25ÉÃ¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£RIZIN¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤«¤é¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤«¤éÁÈ¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¡£¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÏÓ¤Ò¤·¤®µÕ½½»ú¸Ç¤á¤Ç¤ï¤º¤«25ÉÃ¤Ç°²ß·¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ²ñ¾ì¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¡È»Õ¾¢¡É¤Î°ÂÊÝ¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡Ö5Ç¯±Û¤·¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢RIZIN¤Î20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈRIZIN¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸åÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¶¯¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö1R25ÉÃ¤È¤«¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¸«Ä¾¤·¤¿¤¾¡ª¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡ª¡×¡Ö¿²µ»¥¯¥½¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÂç¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿