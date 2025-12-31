FRUITS ZIPPER·îÂÅ·²»¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¡ÈËÜµ¤Ãí°Õ¡É¡Ö¤½¤ì¤Ï°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡ª¡×¡ÄÀµ·îÆÃÈÖ¤Ç
¡¡FRUITS ZIPPER¡¦·îÂÅ·²»¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ø¾å¾Â¡ß¥µ¥ó¥É¤ÎºÇ¹¬±¿¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡Ù¡Ê¸å4¡§05¡Á6¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡ÛFRUITS ZIPPER¡¦·îÂÅ·²»¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀèÇÚ¡¦µÆÃÏ°¡Èþ¤ÎÎÙ¤Ë
¡¡¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È3¿Í¤ÎºÇ¶¯Àê¤¤»Õ¡É¤¬¡Ö´³»Ù¡×¡ÖÀ±ºÂ¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¡×¤«¤é¡Ö½Ð²ñ¤¤±¿¡×¡Ö·ò¹¯±¿¡×¡Ö¶â±¿¡×¤òÀê¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2026Ç¯ºÇ¹â¤Î¹¬±¿¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈºÇ¹¬±¿¡É¤Î»ý¤Á¼ç¤òÈ¯É½¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¡Ö¿·½Õ¥¬¥ÁÀê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡£
¡¡º£¤ò¤È¤¤á¤¯Çä¤ì¤Ã»Ò·ÝÇ½¿Í¤Ë¤â±¿Àª¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÆ±¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¡£¤Þ¤¿Àê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÀÖÍç¡¹¤Ê¹ðÇò¤âÂ³½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡Àê¤¤»Õ¡¦ÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤Ï¡Ö´³»Ù¡×¤«¤é2026Ç¯¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤±¿¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢·îÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖµìÃÎ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È½õ¸À¤¹¤ë¡£ºÇ¶áË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·îÂ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¾×·â¹ÔÆ°¤ò¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀèÇÚ¡¦µÆÃÏ°¡Èþ¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡ª¡×¤ÈËÜµ¤¤ÇÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥á¤Ë¡Ä¡£
¢£·îÂÅ·²»¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë1¿Í¤Ç½Ð¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¤¬¡ÖÅ·²»¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÆÃÏ°¡Èþ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Àê¤¤¤ÏÂç¹¥¤¤Ç1¿Í¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¯¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤ÎÀê¤¤·ë²Ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MC
¾å¾Â·ÃÈþ»Ò
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë
¥²¥¹¥È
ºä¾åÇ¦
¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë
µÆÃÏ°¡Èþ
¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë
·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! group¡Ë
Àê¤¤»Õ
ÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¡¢¥¤¥ô¥ë¥ë¥Éô£²Ú¡¢¥·¥¦¥Þ
