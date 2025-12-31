¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¿À¸Í¹°ÎÍ¤¬Á°²óVÁ°¶¶°é±ÑÇË¤ë¡¡FWÃÓ°í¼ù2È¯
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡¿À¸Í¹°ÎÍ2¡½1Á°¶¶°é±Ñ¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡2Âç²ñ¤Ö¤ê13ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¥¹¤ä¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë²ó¼ýÎ¨¤Ê¤É¤Ç¾å²ó¤ê¡¢Á°È¾15Ê¬¤ËFK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éFWÃÓ°í¼ù¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÆ±40Ê¬¤ËºÆ¤ÓÃÓ¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£ÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¸åÈ¾31Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼¹Ç°¤Î¼éÈ÷¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡3²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ìºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤â2²óÀï¤ÇÁ°¶¶°é±Ñ¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£