¡ÚºÆµ¯¡ÛÃÏ¿Ì¤Ç²ÈÁ´²õ¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡×¤Ë¤«¤±¤ëµù»Õ¤Î2Ç¯¡¡¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¾è¤ë¤è¡×Â©»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ²¡¤µ¤ì¡Ä¡Úevery.µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Û
ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯¡£´°Á´¤ÊÉüµì¤Ï¤Þ¤À±ó¤¯¡¢¤¤¤Þ¤ÀÂ³¤¯²¾Àß½»Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀÐÀî¸©¤¬¸Ø¤ëÌ¾»ºÉÊ¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡×¤ËºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ëµù»Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¯»Ñ¤òºØÆ£Í¤¼ù¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ÎÃÏ¿Ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯
2024Ç¯¤Î¸µÆü¤Ëµ¯¤¤¿ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ÎÃÏ¿Ì¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÎØÅç»Ô¤Ç30Ç¯°Ê¾å¥º¥ï¥¤¥¬¥Ëµù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢µù»Õ¤Î¶¶ËÜÂó±É¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ëµù¡£¡Ø¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡Ù¤ÏÀÐÀî¸©¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥ª¥¹¤Ï²ÃÇ½¡Ê¤«¤Î¤¦¡Ë¥¬¥Ë¡¢¥á¥¹¤Ï¹áÈ¢¡Ê¤³¤¦¤Ð¤³¡Ë¥¬¥Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀÐÀî¸©¤¬¸Ø¤ëÅß¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÅÙ¤Ë¿åÍÈ¤²¤Ç¤¤ë¥«¥Ë¤ÎÎÌ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎØÅç¹Á
¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö¹Á¤â¤¹¤´¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤«¤é»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£
ºØÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÃÏÌÌ¤¬¤Ç¤³¤Ü¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Á¥¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Á¤ÎÃÏÈ×¤¬Î´µ¯¡£µù¹Á¤ÎÀßÈ÷¤â°ìÉô¤¬Éüµì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÎØÅç¹Á¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤Ë¿åÍÈ¤²¤Ç¤¤ë¥«¥Ë¤ÎÎÌ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜÂó±É¤µ¤ó
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±ÉÔ¼«Í³¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¢£¡ÖÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¡¢¿åÍÈ¤²¤¬°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×
Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¼«Âð¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤â°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜÂó±É¤µ¤ó
¡ÖÁ´²õ¤È¤¤¤¦¤«ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡Ê¤¤¤Þ¡Ë·ú¤Æ¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤Í¡×
Åö»þ¡¢2³¬¤Ç¿ÆÀÌ¤È¿·Ç¯²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ÌÅÙ7¤ÎÍÉ¤ì¤¬½±¤¤¡¢ÅÝ²õ¡£·ä´Ö¤«¤é¤Ï¤¤½Ð¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜÂó±É¤µ¤ó
¡ÖÌÚ¤Î¥ß¥·¥ß¥·¤È¤¤¤¦²»¤¬¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡£²È¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë»öÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¼«Âð¤ò¼º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥«¥Ëµù¤Ø½Ð¤ë»þ¤ÏÎØÅç¹Á¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë²¾Àß½»Âð¤«¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤Î¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç¤ª·»¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬»Ò¤µ¤ó
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¸½¼Â¤¬¡£ÎØÅç¹Á¤ÎÉÍ¤ÎÉü¶½¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¡¢¿åÍÈ¤²¤¬ËÜÅö¤Ë°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×
¡Öµù»Õ¤òÂ³¤±¤ë¤«¡×¡½¡½¡£²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶¶ËÜ¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿Â©»Ò¤Î¸ÀÍÕ
¤½¤Î»þ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°ì½ï¤ËÁ¥¤Ë¾è¤ëÂ©»Ò¡¦Î©°ê¡Ê¤¿¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¶¶ËÜÂó±É¤µ¤ó
¡ÖÂ©»Ò¤â¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯´Ö¡ÊÁ¥¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçºÒ³²¤òµ¡¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤¹¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¾è¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡£¡ÈºÆµ¯¡É´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ºØÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤ÎÄ®¤ÎÉü¶½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¢£¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×
ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¶¶ËÜ¤µ¤ó¿Æ»Ò¡£Äì°ú¤ÌÖ¤Ç¹Ô¤¦¥«¥Ëµù¤Ë¤âÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÎÌ¤Î¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤¬¡£
¶¶ËÜÂó±É¤µ¤ó
¡Ö¾®¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¹Á¤ËÌá¤ë¤È¥«¥Ë¤ÎÂ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
Á¥¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¿¥°¡£ÈïºÒ¤·¤¿µù»Õ¤¿¤Á¤¬¡ÈºÆ¤Óµù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¡¢¸©¤¬º£Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºØÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÄ¹Ê¡´Ý¤¬¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤¬¤â¤Ã¤È¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¶¶ËÜÂó±É¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡£ÎØÅç¹Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥Ë¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¢£´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¥«¥Ë
ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎØÅç»Ô¤Ç¡Øµï¼ò²° Ï¢¡Ù¤ò±Ä¤à¡¢Å¹¼ç¤Î²Ï¾åÈþÃÎÃË¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¡£25Ç¯°Ê¾å¡¢µï¼ò²°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç1Ç¯¤Û¤É±Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÊÌ¤Î¹Á¤ÇÁ°Æü¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¥«¥Ë¡£
ºØÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¥«¥Ë¤¬¤È¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
²Ï¾åÈþÃÎÃË¤µ¤ó
¡Öµù»Õ¤µ¤ó¤âÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤âÀäÂÐ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤»¤ë¡×
¢£¥«¥Ë¤¬¶¯¤¤Éü¶½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ä
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤Ö¤ê¤Ê¿È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥¹¤Î²ÃÇ½¡Ê¤«¤Î¤¦¡Ë¥¬¥Ë¤Ï¡¢»É¿È¤ò¥«¥Ë¤ß¤½¤Î¹ÃÍå¾Æ¤¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤ÆìÔÂô¤Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ë¡£
ºØÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¿È¤¬´Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥Ë¤ß¤½¤Î¤À¤·¤¬»É¤·¿È¤ËÍí¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ë¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤è¤ê¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¹¤Î¹áÈ¢¡Ê¤³¤¦¤Ð¤³¡Ë¥¬¥Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¡£
Î³¡¹¤·¤¿¿©´¶¤Î³°»Ò¡Ê¤½¤È¤³¡Ë¤È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÆâ»Ò¡Ê¤¦¤Á¤³¡Ë¤òº®¤¼¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤¬ÃÏ¸µ¤Î¿©¤ÙÊý¤È¤Î¤³¤È¡£
ºØÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö²ÃÇ½¥¬¥Ë¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¯´Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿§¤ó¤ÊÌ£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤È¿©¤Ù¤ë¤ÈÁêÀ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¡£¤³¤Î¥«¥Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²Ï¾åÈþÃÎÃË¤µ¤ó
¡Ö³§¤µ¤ó¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎØ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¼«Á³¤È¶¯¤¤Éü¶½¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¢£¡ÖÎØÅçÁ´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¤¢¤ÎÆü¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯¡½¡½¡£
ºØÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Öº£¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÉü¶½¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
µù»Õ¡¦¶¶ËÜÂó±É¤µ¤ó
¡Ö1¿Í1¿Í¤¬²¿¤«»×¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢2Ç¯¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢½Ðµù¤Ç¤¤Æ¾¦Çä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎØÅçÁ´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
