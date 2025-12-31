¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¡Ö²¿¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂàÃÄ¡¦¥ì¥ó¥É¥óË×Íî¤Î¸¶°ø¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸¡¾Ú
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£·Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë£²£°£²£¶Ç¯¤Î·ÀÌó¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¬£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£»ö¼Â¾å¤ÎÂàÃÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Íèµ¨Ç¯Êð¤ÏÊ¬³ä¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï£±£¹Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÁí³Û£²²¯£´£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê£³£¸£²²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£¤·¤«¤·°ÜÀÒ¸å¤Ï¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤®¡¢º£µ¨¤â¸Ô´ØÀá¤ò¼ê½Ñ¤·¤ÆÁ´µÙ¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿£¶Ç¯´Ö¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿½Ð¾ì¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Î£µ£¸»î¹ç¤Ç¡¢·×£²£µ£·»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡Ö£Í£Ì£Â»Ë¾åºÇ°¤Î·ÀÌó¡×¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ï¥ó¥°¥Ï¥í¡¼¥¢¥¦¥È¡×¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥É¥ó¤Î·ÀÌó¤¬²ò·è¤·¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î°Ì´¤Ï¤Û¤Ü½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤¿¤ÀµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤À¤±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÂÕ¤ëÁª¼ê¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤ëÀ®²Ì¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¥ì¥ó¥É¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬²¿Ç¯¤âÃÙ¤¹¤®¤¿¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¡Ö¥ì¥ó¥É¥ó¤Î³ÍÆÀ»ñ¶â¤ò¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËºÆÅê»ñ¤·¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸½¼ÂÅª¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤Ø¤È°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï¡ÖÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈË×Íî¤Î¸¶°ø¤ò¸¡¾Ú¡£°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ£²£°£²£²Ç¯£··î£²£¶Æü¡ÊÆ±£²£·Æü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£±¦¼ê¼ó¤ò¼ê½Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï»àµå¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ù¥ó¥Á¤ËÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿Áê¼êÁª¼ê¤ò¥®¥×¥¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¸¤ÎÄ¥¤ê¼ê¤Ç±þÀï¡£¤³¤ÎÍðÆ®»ö·ï°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÌäÂêÈ¯¸À¤Ç²¿ÅÙ¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖºÍÇ½¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÁª¼ê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎÌîµå¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ïµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ø²æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤è¤ê¤â¸ýÏÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ø¤Î°ÕÍß¤Î·çÇ¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤«¤é¡¢¥ì¥ó¥É¥ó¤Î·ÀÌó¤ÏÌîµå»Ë¾åºÇ°¤Î·ÀÌó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç£Í£Ö£Ð¸õÊä¤Ç¤¢¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î±ÑÍº¤À¤Ã¤¿Èà¤Î°ä»º¤Ï²áµî£µÇ¯´Ö¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ê±ó¤Ë±ø¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°¥¤ì¤ó¤À¡£