ÍÓÊ¸³Ø¡¢¥É¥é¥à¡¦¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤ÎÃ¦ÂàÈ¯É½ 2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Öº£¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ÍÓÊ¸³Ø¤¬12·î30Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3¿ÍÁÈ¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦ÂàÈ¯É½Á´Ê¸
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÍÓÊ¸³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¡ÊDr.¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÍÓÊ¸³Ø¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤Ïº£¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍÓÊ¸³Ø¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¯¥À¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÌó10Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ÍÓÊ¸³Ø¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë»ö¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±öÄÍ¥â¥¨¥«¤Á¤ã¤ó¡Êgt./vo.¡Ë¡¢²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¡Êba./cho.¡Ë¡¢º£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅù¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤Î±öÄÍ¥â¥¨¥«¤Ï¡Ö¥Õ¥¯¥À¤¬¤¤¤¿¤«¤éÍÓÊ¸³Ø¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¶ÉÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê¤È¤¤ËÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê»ä¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÍÓÊ¸³Ø¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Èà¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÈþ¤·¤¤¥É¥é¥à¥Õ¥ì¡¼¥º¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²»³Ú¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Í³¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÓÊ¸³Ø¤È¥Õ¥¯¥À¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»þÀÞ¤êµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¤Î²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤â¡Ö¥Õ¥¯¥À¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç°Õ»Ö¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥à¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ë¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¯¥À¤¬ÍÓÊ¸³Ø¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°ì½ï¤ËÍÓÊ¸³Ø¤òºî¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ ¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Þ¤¿¥Õ¥¯¥À¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢»ä¤âÍÓÊ¸³Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤Î²»³Ú²È¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¥Õ¥¯¥À¤ÈÍÓÊ¸³Ø¤ò²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÓÊ¸³Ø¤Ï±öÄÍ¡¢²ÏÀ¾¡¢¥Õ¥¯¥À¤«¤é¤Ê¤ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£2020Ç¯¤ËF.C.L.S.¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¯¥À¤Ï2024Ç¯5·î¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´ÖµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£°Ê¹ß¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
