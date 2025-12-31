¡Ú¾å²¼¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¸«¤¨¡ª 40¡¦50Âå¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤È¿¿»÷¤·¤¿¤¤♡¡ÖÀöÎý¥³ー¥Ç¡×
¡Ú¾å²¼¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤ë--¡£¤½¤ó¤Ê¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¡ÖÂç¿Í¥³ー¥Ç¡×¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤Î½Å¤ÍÊý¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ°¤¨Êý¤Ë¹©É×¤¬¤¢¤ê¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£40¡¦50Âå¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¹â¸«¤¨¤Î¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤òµ¤Éé¤ï¤º¹¹¿·¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¡£
¥Ùー¥¸¥å ¡ß ¥Ö¥ëー¤òÇ»¿§¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç°ú¤Äù¤á¤Æ
¥¹¥é¥¤¥Ðー¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Îー¥«¥éー¥³ー¥È¤ò¼çÌò¤Ë¡¢Åß¤é¤·¤¤¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÇÛ¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥¯¥êー¥ó¤Ê¥Ùー¥¸¥å¥³ー¥È¤ËÃ¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥»ー¥¿ー¤òº¹¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤É¤è¤¤²Ú¤ä¤®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã¸¤¤¥Èー¥ó¤¬¤Ü¤ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éー¤òÁª¤ó¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£