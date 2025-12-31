ÆñÉÂ¡¦¿´¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¸µPRIDEÀï»Î¡¦Âç»³½Ô¸î¤¬·Ý½Ñ²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿´ñÀ×
¡ÖÀäÂÐ¤Ë³¨¤ò½¬¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÖÃÎ¿Í¤Èµï¼ò²°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î³¨¤òÉÁ¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ËÍ¤¬°ÇÂÄ¤Á¤·¤¿´¶¤¸¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤Ë¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÍî½ñ¤¤ò¤·¤ÆSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï³¨¤Ë¿§¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡ØÃ¯¤«ËÍ¤Ë³¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬¾éÃÌ¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤é¡¢Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¤ÎÀ¾²¬Ê¸É§ÀèÀ¸¤«¤é¡ØÂç»³¤µ¤ó¤Î³¨¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë³¨¤ò½¬¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡ØÂç»³¤µ¤ó¤Î³¨¤Ï¸åÀ¤¤Ë»Ä¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2·î¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤«¤é10¥õ·î¸å¤Ë¸ÄÅ¸¤ò³«¤¡¢£±½µ´Ö¤Ç¤Î¤Ù900Ì¾¤â¤ÎµÒ¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂç»³½Ô¸î»á¡Ê51¡Ë¤ÏÃÎ¤ë¤è¤·¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç»³»á¤Ï¡ÉÀïØË¤ÎÉ¨¾®ÁÎ¡É¥ô¥¡¥ó¥À¥ì¥¤¡¦¥·¥¦¥Ð¡¢¡É20À¤µªºÇ¶§¤ÎË½·¯¡É¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Ä¤ä¥°¥ì¥¤¥·¡¼°ìÂ²¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¸µPRIDE¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¡£
¤À¤¬¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¾®³Ø£²Ç¯¤Î¤È¤¡¢½ÀÆ»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢ÇØÉé¤¤Åê¤²¤¬¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î°ì¸À¤Ç¥Ð¥Á¡¼¥ó¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ½ÀÆ»¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤Î³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¾²¬ÀèÀ¸¤Ë¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¡¢²èºàÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ø¿åºÌ²è¤ÈÌý³¨¤Ã¤Æ¤É¤¦°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×
2010Ç¯¤ËÂç»³»á¤È·ëº§¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¿çÌ²¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¿Ç¾Ä²¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î½ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤Î·Ý½Ñ²È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò¼«Á³¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏºîÉÊ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ïÊ¬Á°¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ20Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤ò»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦5Ç¯¤â10Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡Ø¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤À¡¢¡ÖÌý³¨¤Ï¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡ØÀ¾²¬ÀèÀ¸¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¡¢1¥õ·î·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÌý³¨¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Î½ñÅ¹¤Ë²è²È¤¬Íè¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤ËÆÈ³Ø¡£ÉÁ¤¤Ê¤¬¤é³Ð¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÉ¤êÄÙ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¤Þ¤¿ÉÁ¤¤¤¿¤ê¤È¼«Í³¡£ÂÐ¾Ý¤ÎÀÚ¤ê¼è¤êÊý¤È¤«¹½¿Þ¤È¤«¡¢¥×¥í¤ÎÊý¤«¤é¤·¤¿¤é¡È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡É¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÈà¤Î¸ÄÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
12·îÃæ½Ü¤«¤éÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ÄÅ¸¤Ë¤ÏµÈÅÄ½¨É§»á¡Ê56¡Ë¡¢¿ÜÆ£¸µµ¤»á¡Ê47¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³ÊÆ®²ÈÃç´Ö¤«¤é°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¡¢¥µ¥Ø¥ë¡¦¥í¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌÌ¡¹¤¬900¿Í¤âË¬¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Âç»³»á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬½ã»Ò¤µ¤ó¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤Ï¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡Ø³¨¤ò¸«¤Æµã¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤Î½é´ü¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Èµã¤¤¤Æ¤ë¾¯Ç¯¡É¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤È¤«Èá¤·¤ß¤¬³¨¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¾º²Ú¤µ¤ì¤¿¸å¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿³¨¤Ï¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª²Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤É¤³¤«¤ËÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤Ë¶¦ÌÄ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
Åö½é¡¢¸ÄÅ¸¤Ç¤Ï³¨²è¤ò120ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òµÞî±¡¢²ñ¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç´ÅÚºÙ¹©¤ò´Þ¤àºîÉÊÁí¿ô¤Ï162ÅÀ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Å¸¼¨¤·¤¿³¨²è152ÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°Çä¤·¤¿¡£
³ÊÆ®²È»þÂå¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê
¸ÄÅ¸¤ÏÌë8»þ¤Ç½ªÎ»¡£ÁÝ½ü¤ÈÊÒÉÕ¤±¤òºÑ¤Þ¤¹¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ïµ¢Âð¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Âç»³»á¤Ï¿¼Ìë2»þ¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤Þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÍ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¦´¶¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡¢ºîÉÊ¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¾õ¶·¤¬¤Í¡¢¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¤â°ã¤¦¡¢¤É¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¡£ËÍ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿°¦¤ª¤·¤¤ºîÉÊ¤¿¤Á¤È¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¶»¤¬¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ³ÊÆ®²È»þÂå¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Ï°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢²¿»þ´Ö¤â²¿Æü´Ö¤âÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÁÏºî¾ì½ê¤Ï¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¼«Ê¬¤ÎÉô²°¡£¸ÄÅ¸Á°¤ÏºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤Æ¿²¼¼¤Ë¤Þ¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤éÂ¤ÎÆ§¤ß¾ì¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Âð¤òÀêµò¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ·²¤¬¡¢¤ï¤º¤«£±½µ´Ö¤ÇÂ¾¿Í¤Î¤â¤È¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£ÃëÌë¤ÎÊÌ¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤Î´Õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½ã»Ò¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£
¡ÖÌëÃæ¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È²¿¤«»Ï¤á¤ë¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤º8»þ´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤ÇÁÏºî¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤³¤³¤«¤éÈà¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤¬Âç¤¤¯ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ½Ö´Ö¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¹¤´¤¤À¸¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢³ÊÆ®²È»þÂå¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¤¿·Ð¸³¤¬ÁÏºî¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¢ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¡×¡ÊÂç»³»á¡Ë
¸ÄÅ¸³«ºÅ¤ò´«¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é°úÂà¤Þ¤ÇÂç»³»á¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤¿³ÊÆ®µ»¤Î»Õ¾¢¡¦¼êÄÍ¹â¹°»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¼êÄÍ¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢6·î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¡ØÂç»³¤¯¤ó¡¢¸ÄÅ¸¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¥¸¥ã¥¹¥È¥×¥í¤Î»û°æÄ÷¹À¼ÒÄ¹¤¬¡Ø¸ÄÅ¸¤ò¤ä¤ë¤Ê¤éÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤Î¤â¡¢Èþ½Ñ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¼êÇÛ¤âÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¸ÄÅ¸³«ºÅ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂç»³»á¤ÏÉ½¸½¤¹¤ë¡£ÅÜÅó¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Î½é¤ÃÃ¼¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆñÉÂ¡¦¿´¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥µ¥¤¥ì¥Á¥ó·¿¿´¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹¡£Âç»³»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯79¡Ë¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿ÉÂ¤ÈÆ±¤¸·ÏÅý¤Î¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥ß¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦°Û¾ï¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Á´¿È¤ÎÂ¡´ï¤ËÄÀÃå¤·¤Æµ¡Ç½¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£¼êÂ¤Îáã¤ì¡¢Æ°Ø©¡¢ÉÔÀ°Ì®¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¡¢´µ¼Ô¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤Ç¶ì¤·¤á¤ëÌñ²ð¤ÊÉÂ¤òÆÀ¤Æ¡¢Âç»³»á¤Î¿ÍÀ¸¤Ïµ±¤¤òÁý¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿ÍÀ¸£²²óÌÜ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á
¡ÖÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹¤Ï¡É¶¯Å¨¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼£¤¹Ìô¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»à¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³ÊÆ®²È¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¿ÍÀ¸£²²óÌÜ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥Ð¥Á¡¼¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤Þ¤µ¤ËÁÏºî³èÆ°¤ËË×Æ¬¡¢Ë×Æþ¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£4·î30Æü¤ËÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤¤á¤Ê³¨¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Í¡¢ËÍ¡¢É®¤ò»È¤ï¤º¼ê¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤À¡×¤È¸À¤¦ÈÝÇ§¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ²¶¤¬¡×¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤âÀäË¾¤â¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢Âç»³»á¤ÏÉÂ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Í¹©´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤Çµ¯¤¤¿Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥®¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÌÖËìÇíÎ¥¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¡¢¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿½é¤á¤Þ¤·¤ÆÆ±»Î¤ÎÍ§¿Í¤¬ÉÂ¼¼¤ÇÈ¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ö¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤éÆó¿Í¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁ´°÷¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤´±ï¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ²ñ¤ï¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤¬Í§Ã£¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤ÎÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´±ï¤Ä¤Ê¤®¤Î½ñÀÒ¤Þ¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡ØÌÌÇò¤¤¤Ê¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢Í§Ã£¤â¤ª¤é¤º¡¢¥±¥¬¤Ð¤«¤ê¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿³ÊÆ®²È»þÂå¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡ÈÊª»ö¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¸«¤ë¡É¤³¤È¡£Ðíâ×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤ì¤ÐÈá·à¤À¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸«¤ì¤Ð´î·à¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
º¸¼ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿áã¤ì¤ÏÎ¾¼ê¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ£´Æü´Ö¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï¸ÄÅ¸¤Î³«ºÅ¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆñÉÂ¿½ÀÁ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¡¢ÉÂ¤Î¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ëÃí¼Í¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¾É¾õ¤Ï²þÁ±¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Á¤ã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀÎ¤ÎËÍ¤À¤Ã¤¿¤éµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤É¤Í¡¢¤³¤ÎÉÂ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤òÀ¤¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯Îõ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶ÚÆù¤ÏÍî¤Á¤¿¤±¤É¡¢ÁÏºî°ÕÍß¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡¢ËÍ¤ÎÂÎÆâ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó°î¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÅÀ¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ò¸«¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óËÍ¤Î°Û¾ï¤Ê½¸ÃæÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸ÄÅ¸¤Ï³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥®¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÂ¤òÆÀ¤ÆËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£
³ÊÆ®²È»þÂå¡¢PRIDE¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê±¿Ì¿¤ÎÎ®¤ì¤Ë¥É¡¼¥ó¤Ã¤ÆÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤È·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥ô¥¡¥ó¥À¥ì¥¤¡¦¥·¥¦¥Ð¡Ê49¡Ë¤ÈÄ¶Ëþ°÷¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç·ãÆÍ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¤Î¤È¤¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂç»³»á¡Ë
¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¡¢¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤¹¡£¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹ÂÐºö¤Ë¤ÏÍ¸ú¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¹¥¤¤Ê³¨¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¥®¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½ã»Ò¤µ¤ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤´±ï·Ò¤®¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿²¿É´¿Í¤â¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤¬¸ÄÅ¸¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¹¬¤»¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë»þ´Ö¤³¤½¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡£¤¤Ã¤È°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸«¤¿¿Í¤ò¾ô²½¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÊª¤Î¥¢¡¼¥È
¸ÄÅ¸¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤Þ¡¢Âç»³»á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤â¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡×¤³¤È¤À¡£
¡Ö¡É100Ç¯¸å¤Î¿Í¤Ë¸µµ¤¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢¤¹¤´¤¯ºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤¬Áá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸ÄÅ¸´ü´ÖÃæ¤Ë¤â3¤Äºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ºîÉÊ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤éÂè2²ó¤Î¸ÄÅ¸¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ì´¡£³ÊÆ®²È¤Ë¤Ï°úÂà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¢¡¼¥È¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢ºÇ¸å¤Í¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡ª¡Ù¡Ø¤Ç¤¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ»à¤Í¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¤¤Ã¤È¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È½ã»Ò¤µ¤ó¤¬Èù¾Ð¤ó¤À¡£
¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ã«Â¼ÆàÆî¤Á¤ã¤ó¡Ê38¡Ë¤¬¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À¨¤¤ºîÉÊ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£À¾²¬ÀèÀ¸¤¬¡È¸«¤¿¿Í¤ò¾ô²½¤¹¤ë¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¥¢¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ÄÅ¸¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬¤Þ¤µ¤Ë¾ô²½¤µ¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê°ìÈÖ¾ô²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èà¼«¿È¡£ÉÁ¤±¤ÐÉÁ¤¯¤Û¤É¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Èà¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢ºÆ³«¤·¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢Èà¤¬ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢Èà¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤ÏÂçÉÂ¤äÆñÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì¿Í¤äÆó¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÈà¤âÉÂ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢²¿ÀéÅÀ¤âºîÉÊ¤ò»Ä¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×