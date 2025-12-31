º£·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà¼Ò¤ÎÅìÂç°å³ØÉôÂ´¥Õ¥¸½÷»Ò¥¢¥Ê¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×´¶¼Õ¤È»×¤¤ÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¾Ð´é¤ÎµÇ°¼Ì¿¿
¡¡¡Ö12·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òÂ´¶È¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¡ÖÆþ¼Ò¤¹¤ëÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡£Æþ¼ÒÈ¾Ç¯¤Îº¢¤«¤éÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤«¤é¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¡¢»Å»ö¤Ç¤ÏÍê¤â¤·¤¯¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤¬²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤Ë0¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê6Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ7Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤ÏÅìÂç°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢2019Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£º£Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£12·î1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çº£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë