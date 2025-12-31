ÃæÂ¼·û¹ä¤ÎÄ¹ÃË¡¦Î¶¹ä¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡¡Åù¡¹ÎÏ¤ÇÉã¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ14¡ÄÆüÂçÆ£Âô¤¬3²óÀï¤Ø¿Ê½Ð
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢12·î31Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç2²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤Ç¤Ï¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¤ÈÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£
¡¡»î¹ç¤ÏFWÍÂ¼·¼²ð¤ÎPK¤ÈCK¤«¤é¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·û¹ä»á¤ÎÄ¹ÃË¡¦Î¶¹ä¤Ï4-2-3-1¤Îº¸¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸2Ç¯À¸¤ÎMF»³²¬ÎÇ¡¢MFÉÚÅÄ¼þÊ¿¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÆüÂçÆ£Âô¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¤È¡¢Á°È¾20Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢ÉÚÅÄ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç·èÄêµ¡¤òÆÀ¤¿¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±23Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ËµÍ¤á¤¿ÃæÂ¼¤â¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤âÆüÂçÆ£Âô¤ÏÃæ±û¤«¤éÊø¤·¤ÆÍÀî¤¬GK¤È1ÂÐ1¤Î·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÏÈ¤ËÈô¤Ð¤»¤º¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï²¬»³³Ø·Ý´Û¤âÆ£Âô¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤·¤¤ì¤º¤Ë¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÁ°È¾¤Î40Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏºÆ¤ÓÆüÂçÆ£Âô¤¬¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¤â¸åÈ¾9Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÇFK¤òÆÀ¤ë¤ÈMF³ü¿¹ÂÀ´õ¤¬Ä¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬GK±ÝËÜÍ§æÆ¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤ÏÆüÂçÆ£Âô¤ÎÍÀî¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤òÍÀî¤¬¼«¤éGK¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤á¤Æ¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿²¬»³³Ø·Ý´Û¤âÁª¼ê¤äÉÛ¿Ø¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÈ¿·â¤Î»å¸ý¤òÃµ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤ÏÆüÂçÆ£Âô¡£¸åÈ¾34Ê¬¤ËCK¤«¤éÍÀî¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¤á¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÆüÂçÆ£Âô¤Ï¼éÈ÷¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë»î¹ç½ªÎ»¡£ÆüÂçÆ£Âô¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¡¢1·î2Æü¤Î3²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë