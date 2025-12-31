¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÁ°²óÂç²ñ£´¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬£¶¡½£°¤Ç²÷¾¡È¯¿Ê¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÆÆ£Î°µ©¶õ¤¬¥Ï¥Ã¥È
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¡¡ÅìÊ¡²¬£¶¡½£°½©ÅÄ¾¦¡Ê£³£±Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡Ë
¡¡Á°²óÂç²ñ£´¶¯¤Ç¥·¡¼¥É¹»¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÀ¼è¤ê²°¤Î£Í£ÆÀÆÆ£Î°µ©¶õ¡Ê¤ë¤¤¢¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬£³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢½©ÅÄ¾¦¤ò£¶¡½£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¤ÏÁ°È¾£¹Ê¬¡¢£Ã£Ë¤òÌ£Êý¤¬Æ¬¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é½³¤ê¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡££²¡½£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾£µÊ¬¤Ë¼«¤é¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆÆÀ¤¿£Ð£Ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±£±£·Ê¬¤Ë¤Ïº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£