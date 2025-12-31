¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬6È¯Âç¾¡¡ª»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê¡¡Æü¹â¤¬¥Ï¥Ã¥È
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à6¡½0Åì³¤³Ø±à¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¥Ë¥Ã¥Ñ¥Äµåµ»¾ì¡Ë
¡¡ÁíÂÎÇÆ¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë6¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¤Æ¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾19Ê¬¤ËFWÁÒÃæ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢FWÆü¹â¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£D
¡¡FÃæÌî¤¬J2¤¤¤ï¤¡¢MFÊ¡Åç¤¬J1Ê¡²¬¡¢FWÆÁÂ¼¤¬J1Ä®ÅÄ¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯À¸¤ÎDFÃÝÌî¤ÏU¡½17ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¡£Âç²ñ¶þ»Ø¤Î¥¿¥ì¥ó¥È·³ÃÄ¤¬¡¢Á°É¾È½ÄÌ¤ê¤Î»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£