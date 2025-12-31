¡Ú¤¤ç¤¦¤«¤é¡Û¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡ÁBravo! Your Life¡Á¡Ù¡¢°ìµóÊüÁ÷¡¡2PM¡¦¥¸¥å¥Î¤È¤Î¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡ÁBravo! Your Life¡Á¡Ù¡ÊÁ´20ÏÃ¡Ë¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»ÏÆÃ½¸¤È¤·¤Æ31Æü¤è¤ê¡ÖKBS World¡×¤Ç°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥¸¥å¥Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡Ù
¡¡Æ±ºî¤Ï¥Ô¥ó¥Ï¥ÍÀìÌç¤Î²ñ·×»Î¤¬¼Ò²ñ¤ÎÉÔ¾òÍý¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é·«¤ê¹¤²¤ëÄË²÷¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£ÉÔÀµ¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò¥¥à²ÝÄ¹¡Ê¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡Ë¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è¡£¥¸¥å¥Î¡Ê2PM¡Ë±é¤¸¤ë¥½Íý»ö¤ÈÂÐÎ©¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢2¿Í¤Î¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤Ï¡ØÄ«Á¯¥¬¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ê¥à¡¦¥µ¥ó¥ß¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¡ÁÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¤Î¥Ô¥ë¡Á¡Ù¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¥½¥ó¥Ë¥ç¥ó¡Ê¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡Ë¤Ï¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç·ÐÍý¤òÃ´Åö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ñ¶â¤ò¥Ô¥ó¥Ï¥Í¤·¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯°Ü½»¤Î¤¿¤á¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÒÄ¹¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Ï¥Í¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥½¥ó¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¶â¤ò¥Ô¥ó¥Ï¥Í½ÐÍè¤½¤¦¤ÊÂç´ë¶ÈTQ¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ÐÍý²ÝÄ¹¤ÎºÎÍÑÊç½¸¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤ªÁÆËö¤Ê·ÐÎò¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º±þÊç¤¹¤ë¤¬¡Ä
¢£±é½Ð¡§¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó
¢£µÓËÜ¡§¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥Ü¥à¡¡
¢£¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡¢¥¸¥å¥Î ¡Ê2PM¡Ë¡¢¥Ê¥à¡¦¥µ¥ó¥ß¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¡¡¤Û¤«
¢£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
#1¡Á#4¡§12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¿¼2¡§00¡Á1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÁ°6¡§20
#5¡Á#8¡§1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÁ°6¡§20¡ÁÁ°10¡§30
#9¡Á#12¡§1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÁ°10¡§30¡Á¸å2¡§40
#13¡Á#16¡§1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸å2¡§40¡Á¸å7¡§00
#17¡Á#20¡§1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸å7¡§00¡Á¸å11¡§20
