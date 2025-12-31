£Ò£É£Ú£É£ÎÂç¤ß¤½¤«³«Ëë¡¢ºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ö¤Ä¤ï¤â¤Î¤É¤â¤è¡¢¸Ê¤ÎÀ¸¤ÍÍ¸«¤»¤Ä¤±¤í¡×¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò¾þ¤ë»Å³Ý¤±¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ÎÃæ¡¢¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢¸ÞÌ£Î´Åµ¡¢ËÙ¸ý¶³Æó¡¢Ä«ÁÒ³¤¤é²áµî¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃøÌ¾Áª¼ê¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÁè¤¦²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤é½Ð¾ìÁ´Áª¼ê¤Î±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÌæÉÕ¤¸Ó»Ñ¤Îºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£Æó¤ÎÏÓ¤ò½Ð¤¹¤È¡Ö½Ë£±£°¼þÇ¯¡×¤ÎÊ¸¸À¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤ï¤â¤Î¤É¤â¤è¡¢¸Ê¤ÎÀ¸¤ÍÍ¸«¤»¤Ä¤±¤í¡×¤Î¹æÎá¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬Æþ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥ê¥ó¥°¤ÇÌ¤Íè¤È¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬ÀµÂÐ¤¹¤ë¹½¿Þ¤¬±é½Ð¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤ÏÂà¾ì¤·¤¿¡£