¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï31Æü¡¢DF¹õÀî·½²ð¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎDC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸½ºß28ºÐ¤Î¹õÀî¤Ï2019Ç¯´ØÀ¾Âç³Øºß³ØÃæ¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¬¥ó¥Ð¤Ë²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¡£¤½¤Î¸åº¸SB¤È¤·¤Æ¥¬¥ó¥Ð¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»199»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢7¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤äÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â»²²Ã¡¢¤½¤·¤ÆÀºÅÙ¤Î¹â¤¤º¸Â¤Ï¥¬¥ó¥Ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î³¤³°Ä©Àï¤òÁª¤ó¤À¡£DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï2028-2029¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ç1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢D.C.¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦È¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤Ë°ìÊâ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºòÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âô»³¹Í¤¨¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³¤³°¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×