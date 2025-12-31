¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÏËèÅÙ¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¤Æ¤¯¤ë´Ú¹ñÂåÉ½ Photo/Getty Images

ÍèÇ¯¤Î9·î¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À

´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSTARNEWS¡Ù¤Ï24Æü¡¢¡ÖU-23´Ú¹ñÂåÉ½»Ø´ø´±¤Î¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤¿¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÌÜÉ¸¤ËÀÄ¿®¹æ¤¬Åô¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£Æ±Âç²ñ¤Î³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤¬¡¢Âç²ñ´ð½àÇ¯Îð¤Î2ºÐ²¼¤Ç¤¢¤ë21ºÐ¡¢U-21ÂåÉ½¤ÇÎ×¤àÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡ÖÊ¼ÌòÌÈ½ü¡ÊÍ¥¾¡¡Ë¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£

Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¿ø¤¨¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤Ç¤¢¤ëº£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤òU-21À¤Âå¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤ò·×²è¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¼«¹ñ³«ºÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä2010Ç¯¤Î¹­½£Âç²ñ°Ê¹ßÍ¥¾¡¤¬Ìµ¤¯¡¢Ä¾¶á2Âç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤¬º£²ó¤ÎÂç²ñ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î4Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÍ­Íø¤ËÆ¯¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊóÆ»¡£´Ú¹ñ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤äÂ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â¤³¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢¤Ä¤Þ¤êÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÁª¼ê¤ËÊ¼ÌòÌÈ½ü¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î·ë²Ì¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç´Ú¹ñ¤Ï²áµî6²óÍ¥¾¡¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï2014Ç¯¡¢18Ç¯¡¢23Ç¯Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾·½¸¤µ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹ë²Ú¤Ç¤¢¤ë¡£2018Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¸½ºß¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëDF¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡¢¤½¤·¤ÆOAÏÈ¤ÇFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡¢2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¸½ºßPSG½êÂ°¤ÎMF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆÃÎã¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£

º£²ó¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç´û¤Ë4Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À­¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤À¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊóÆ»¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏU-21ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤Æ¤âºÇ¶á2Âç²ñÏ¢Â³·è¾¡¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë´Ú¹ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾¡Íø¤·Í¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢2018Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤ÉU-23ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¼ç¼´¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Þ¤ÇÅêÆþ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´Ú¹ñ¤Ï2»î¹ç¤È¤â2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂç²ñ¤ÏÆüËÜ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤Ê¤ª¸½ºß¤ÎU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Î¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëFW¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥¹¥È¡¼¥¯Ž¥¥·¥Æ¥£¤ÎMF¥Ú¡¦¥¸¥å¥Î¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹2ÉôŽ¥¥«¥¤¥¶¡¼¥¹¥é¥¦¥Æ¥ë¥ó¤ÎDF¥­¥àŽ¥¥¸¥¹¤Ê¤É²¤½£¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¡£¤¿¤ÀÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤Ï²¤½£¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¤É¤³¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«