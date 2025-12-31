¥ª¥Ê¥Ê¤Î¹µ¤¨¤«¤é°ìÅ¾¡È¼é¸î¿À¡É¤Ø¡¡ÂåÍý¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Þ¥óU¤òµß¤¤Â³¤±¤ë23ºÐGK¡×¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿GK¥»¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥¹¤ÎÂåÍý¿Í¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ç¥ë¥¹»á¤¬¡ØHet Nieuwsblad¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î°ÜÀÒ·à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎËË¤ò¤Ä¤Í¤ë¤Û¤É¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¾×·â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¥ë¥Ç¥ë¥¹»á¤Ï¥é¥á¥ó¥¹¤¬¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ÎU-15¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£°ÜÀÒ´ü¸ÂºÇ½ªÆü¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ±Áª¼ê¤Î´î¤Ö´é¤ò¸«¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ä¤«¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥Õ¥©¥ë¥Ç¥ë¥¹»á¤Ï¡Ö¤â¤·´°àú¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï¥é¥á¥ó¥¹¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶Ë¤á¤Æ¥·¥Ó¥¢¤ÊÉ¾²Á´ð½à¤ÎÃæ¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿À®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µðÂç¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬À¸¤ó¤À¼ã¤¼é¸î¿À¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£