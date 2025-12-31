Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀïÇÔÂà¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡Ä£²Âç²ñÁ°¤ÈÆ±¤¸£²²óÀï¤Ç¿À¸Í¹°ÎÍ¤ËÇÔÀï
¡¡Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤¬º£Âç²ñ¤Î½éÀï¤Ç¿À¸Í¹°ÎÍ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÌµÇ°¤Î½éÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ç¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤Ï£Ê£±Ì¾¸Å²°ÆâÄê¤Î£Ä£Æµ×ÊÝÍÚÌ´¡¢£Ê£²»³·ÁÆâÄê¤Ç¼ç¾¤Î£Ä£ÆÃÝ¥ÎÃ«Í¥²ï¡¢£Ê£²º£¼£ÆâÄê¤Î£Í£Æ¼ÆÌî²÷¿Î¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÀèÈ¯¡£µ×ÊÝ¡¢ÃÝ¥ÎÃ«¤¬£²¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ºòÇ¯¤Î·è¾¡¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿£Í£ÆÊ¿ÎÓ¡¢£Ä£ÆÂì¸ý¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÀ¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼½¸ÃÄ¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ì¤º¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£²Âç²ñÁ°¤ÎÂÐÀï¤ÇÁ°¶¶°é±Ñ¤ËÆ±¤¸£²²óÀï¤Ç£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¤¬¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£Á°È¾£±£µÊ¬¡¢±¦£Æ£Ë¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò£±£°ÈÖ£Æ£×ÃÓ°í¼ù¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡È¿·â¤Ë½Ð¤ëÁ°¶¶°é±Ñ¤Ï¡¢Æ±£³£³Ê¬¤Ë£Í£ÆÇò°æ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÀË¤·¤¯¤â¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¡£·è¤á¼ê¤Ë·ç¤¯Å¸³«¤¬Â³¤¯¤È¡¢Æ±£´£°Ê¬¤ËºÆ¤Ó¿À¸Í¹°ÎÍ¤Î£Æ£×ÃÓ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤Ø·è¤á¤Æ£²ÅÀÌÜ¡£Á°¶¶°é±Ñ¤Ï£²ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÁ°¶¶°é±Ñ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢£·Ê¬¤Ë¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿£Æ£×ÅÄÌî¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±£²£²Ê¬¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±£³£±Ê¬¤ËÄ¾Á°¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿£Æ£×´Ø¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£½ªÈ×¤â¹¶Àª¤òÂ³¤±¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Æ£×Âç²¬¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ£±¡½£²¤ÇÇÔÀï¡£Á°¶¶°é±Ñ¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆºÙ¤«¤Ê¥ß¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢ÌµÇ°¤Î½éÀïÇÔÂà¡££²Âç²ñ¤Ö¤ê£±£³ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î£¹£³Ç¯ÅÙ¤Î£¸¶¯Ä¶¤¨¤ØºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£