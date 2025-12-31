¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÆüÂçÆ£Âô¤¬£±£¶¶¯¡¡ÃæÂ¼·û¹ä¤ÎÄ¹ÃË¡¦Î¶¹ä¤ÏÅù¡¹ÎÏ¤ÇÉã¤ÈÆ±¤¸ÈÖ¹æ¡¢°ÌÃÖ¤ÇÀèÈ¯
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡£²²óÀï¡¡ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë£²¡½£°²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¡Ê£³£±Æü¡¢£ÕÅù¡¹ÎÏ¡Ë
¡¡ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¤Ë£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£³²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é¾®µ¤Ì£¤è¤¤¥Ñ¥¹²ó¤·¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£Á°È¾£²£´Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×ÍÀî·¼²ð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾£±£´Ê¬¡¢ÍÀî¤ÏÌ£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤µ¤ì¡¢£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢Æ±£±£µÊ¬¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¤ØÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤¿¡£¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÇÁ´¹ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£³£´Ê¬¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º¸¤Î£Ã£Ë¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿µå¤òÍÀî¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ø¡£½ªÈ×¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¡¢»î¹ç¤ò¤è¤êÍ¥°Ì¤Ë¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢£±£¶¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÃæÂ¼·û¹ä»á¤ÎÄ¹ÃË¡¦Î¶¹ä¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¸åÈ¾£²£¹Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¡£¸©Âç²ñ¤ÏÇØÈÖ¹æ£·¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÉã¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ£±£´¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£Àîºê°ì¶Ú¤Î¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥é¤Ç¤¢¤ëÉã¤¬²¿ÅÙ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿ËÜµòÃÏ¤Ç¡¢Éã¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÌöÆ°¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç²¼¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë²ó¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£