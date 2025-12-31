¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤Îº£°æÀé¿Òµ³¼ê¤¬ÃÏÊý¶¥ÇÏ½÷Àµ³¼ê¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡µÏ¿¡¡¡Ö¤¤¤¤ÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡×£±£´£²¾¡
¡¡¤Ð¤ó¤¨¤¤ÂÓ¹¶¥ÇÏ½êÂ°¤Îº£°æÀé¿Òµ³¼ê¡áº£°æÌÐ²í±¹¼Ë¡á¤Ï¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤Îº£Ç¯¤Î³«ºÅ¤¬½ªÎ»¤·¤¿£±£²·î£³£°Æü»þÅÀ¤ÇÇ¯´Ö£±£´£²¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°£²£´Ç¯¤ËµÜ²¼Æ·¡Ê¸½Ä´¶µ»Õ¡Ë¤µ¤ó¤¬µÏ¿¤·¤¿£±£±£¶¾¡¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ½÷Àµ³¼ê¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡Íø¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æÀé¿Òµ³¼ê¡Ö¤¤¤¤ÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢µ³¾èÇÏ¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â°ì°È°ì°ÈÂç»ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×