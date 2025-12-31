¡Ú¥«¥«¥í¥Ë·ªÃ«¡Û·ëº§¤òÈ¯É½¡¡º§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥«¥í¥Ë¤Î·ªÃ«¤µ¤ó¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¡¢X¤Ç11·î22Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
·ªÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎÇ¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¡¢"11·î22Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½ÐÍ½Äê"¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë·Ö¸¶Å°¤µ¤ó¤ä¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢¾Ú¿Í¤Ç¤¢¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û