¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×MIZYU¡¡¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Á°¤Î°Õ³°¤Ê³èÆ°¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤²Î¼ê
¡¡½÷À4¿ÍÁÈ¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤ÎMIZYU¡Ê27¡Ë¡¢RIN¡Ê24¡Ë¡¢SUZUKA¡Ê24¡Ë¡¢KANON¡Ê23¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Á°¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯·ëÀ®10Ç¯¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¡£½Ð¿ÈÃÏ¤âÇ¯Îð¤â·ÐÎò¤â°ã¤¦Ãæ¡¢MIZYU¤¬16ºÐ¡¢»Ä¤ê¤Î3¿Í¤¬13ºÐ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2020Ç¯¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¡È¼ó¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¡É¤¬2023Ç¯¤ËTikTok¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¡£2023Ç¯¤Ë¡ÖÂè65²ó µ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¡ÖÁ´Á³¤¢¤ì¤Ê¤Î¡©Æ±¤¸³Ø¹»¤È¤«ÃÏ¸µ¤¬°ì½ï¤È¤«¡¢Á´¤¯¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£4¿Í¤Ï¡ÖÁ´¤¯¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎMIZYU¤Ï¡Ö»ä¤Ï°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸«¤Æ´°¥³¥Ô¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡SUZUKA¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂçºå¤Ç¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤â¤¦¤½¤ì¤â10Ç¯´Ö¤°¤é¤¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤Æ¡£3ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¡£RIN¤Ï¡Ö»ä¤âËÜÅö¤ËÍÄÃÕ±àÆþ¤ëÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¥À¥ó¥¹Â³¤±¤Æ¡¢¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤¿¤ê¤À¤È¤«¡Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÈÖ²¼¤ÎKANON¤Ï¡Ö»ä¤Ï¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢TRF¤µ¤ó¤Î¥¥Ã¥º¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¸å¤í¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£¤¿¤À¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤¹¤ëÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤Ï³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤Ë¤ªÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï¼ñÌ£¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£