ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÎÊâÆ»Áö¹Ô¡×¤Ç¡È6000±ß¤ÎÈ³¶â¡É¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¡Ö»Ò¤É¤â2¿Í¡×¤ò¾è¤»¤ÆÁ÷·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ËÜÅö¤Ë¡È¼ÖÆ»¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¡É¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎáÏÂ8Ç¯4·î1Æü¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¤â¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤¬Æ³Æþ
·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¸¡µó·ï¿ô¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï°ãÈ¿¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»ØÆ³·Ù¹ð¤äÀÄÀÚÉä¡¦ÀÖÀÚÉä¤Ê¤É¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»ØÆ³·Ù¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°¼Á¡¦´í¸±¤Ê°ãÈ¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÄÀÚÉä¤È¤Ï¡¢Àµ¼°Ì¾¾Î¤ò¡Ö¸òÄÌÈ¿Â§ÄÌ¹ð½ñ¡×¤È¤¤¤¤¡¢Èæ³ÓÅª·ÚÈù¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤¿±¿Å¾¼Ô¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤ëÀÄ¿§¤Î¹ðÃÎ½ñ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÄê´ü´ÖÆâ¤ËÈ¿Â§¶â¤òÇ¼¤á¤ì¤Ð¡¢·º»öºÛÈ½¤ä²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ê¤É¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤º¤Ë»ö·ï¤ò½èÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ä¸¶ÉÕ¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯4·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ë¤â¸òÉÕ¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â2¿Í¤ò¾è¤»¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ÏÍýÍ³¤Ê¤¯ÊâÆ»¤òÁö¤ë¤È¡ÈÈ¿Â§¶â6000±ß¡É¤Î²ÄÇ½À¤â
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2ÀÊ¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤òÁõÃå¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¡ÖÍÄ»ù2¿ÍÆ±¾èÍÑ¼«Å¾¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾è¼ÖÁõÃÖµÚ¤Ó2¤Ä¤ÎÍÄ»ùÍÑºÂÀÊ¤òÀß¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶¯ÅÙ¤äÀ©Æ°ÀÇ½¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Î¹½Â¤¤Þ¤¿¤ÏÁõÃÖ¤òÍ¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î°ÂÁ´´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÍÄ»ùÍÑºÂÀÊ¤ËÌ¤½¢³Ø»ù¤ò2¿Í¤Þ¤Ç¾è¼Ö¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï¾è¼Ö¿Í¿ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼ÖÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿¤È¤·¤ÆÈ¿Â§¶â6000±ß¤ò²Ê¤»¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÎã³°Åª¤ËÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
1. Æ»Ï©É¸¼±¡¦Æ»Ï©É¸¼¨¤ÇÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ
2. 13ºÐÌ¤Ëþ¤ä70ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Þ¤¿¤Ï°ìÄê¤Î¿ÈÂÎ¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»þ
3. ¼ÖÆ»¤Þ¤¿¤Ï¸òÄÌ¤Î¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤¬¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë»þ
Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°¼Ö¸òÄÌÎÌ¤ÎÁý²Ã¤òÍýÍ³¤Ë°ÂÁ´¤Î¤¿¤á°ì»þÅª¤ËÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾åµ3¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ä¾¤Á¤ËÀÄÀÚÉä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î°¼Á¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¡×¤Ç¡ÈÌÈÄä¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â!?
°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤ÎÎßÀÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ì¤ëÌÈÄä¡Ê±¿Å¾ÌÈµöÄä»ß½èÊ¬¡Ë¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ê¤µ¤ì¤ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤ÏÌÈµö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÈµö¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ç°¼Á¤Ê°ãÈ¿¤ò¤·¤ÆÀÖÀÚÉä¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¡¢·º»ö¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌÈµö¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¡°æ¸©¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î¤ËÆ±¸©½é¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Î°ãÈ¿¼Ô¤ËÌÈÄä½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï1～9·î¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÌÈÄä¼Ô¤¬900Ì¾¶á¤¯¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´í¸±±¿Å¾¤Î16Îà·¿¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ÊâÆ»¤ÎÄÌ¹ÔÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊâÆ»ÄÌ¹Ô»þ¤ÎÄÌ¹ÔÊýË¡°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¥ëー¥ë¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÊâÆ»Áö¹Ô¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¤¹¤°¼ÖÆ»¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
ÎáÏÂ8Ç¯4·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢·ÚÈù¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤¿16ºÐ°Ê¾å¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÀÄÀÚÉä¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¾è¼Ö¿Í¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¼ÖÆ»Áö¹Ô¤¬¸¶Â§¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤Æ¤âÍýÍ³¤Ê¤¯ÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¿Â§¶â6000±ß¤ò²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤¿¤áµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤ËÊâÆ»ÄÌ¹Ô²Ä¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¼ÖÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤È´í¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤Ï¡¢Îã³°Åª¤ËÊâÆ»¤ÎÄÌ¹Ô¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
·Ù»ëÄ£ Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÀÄÀÚÉä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´Þ¤à¡Ë
·Ù»ëÄ£ ¼«Å¾¼Ö¤ò°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë―¼«Å¾¼Ö¤Ø¤Î¸òÄÌÈ¿Â§ÄÌ¹ðÀ©ÅÙ¡ÊÀÄÀÚÉä¡Ë¤ÎÆ³Æþ―¡Ú¼«Å¾¼Ö¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Û
