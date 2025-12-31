Ç¯¶â¤ò¡Ö·î15Ëü±ß¡×¼õ¤±¼è¤ëÉ×¤È¡¢70ºÐ¤Ç»àÊÌ¡ÄºÊ¤Î»ä¤Ï¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡© ¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¡Ö7Ëü±ß¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¡È»Ä¤ê¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¡É¤ÏÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡È·î³Û15Ëü±ßÄøÅÙ¡É¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤È»àÊÌ¤·¤¿ºÊ¤Ï¤¤¤¯¤é¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡©
ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡Ö2³¬·ú¤Æ¹½Â¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÂè2¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÏÏ·¸å¤Ë1³¬¤Î¡ÖÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡×¡¢2³¬¤Î¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¼ÉÕ·î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëËþ³Û¤Ï·î³Û6Ëü9308±ß¤Ç¤¹¡£
·ÇÂê¤ÎÉ×¤¬20ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Þ¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢15Ëü±ß¡ÊÉ×¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â³Û¡Ë－6Ëü9308±ß¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â³Û¡Ë¡á¡Ö8Ëü692±ß¡×¤¬¡¢É×¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÎÊó½·³Û¤ä²ÃÆþ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»àË´¤·¤¿¿Í¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°äÂ²¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿¿Í¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¡ÖÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î4Ê¬¤Î3¤Î³Û¡×¤Ç¤¹¡£
É×¤Î¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¡áÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡×¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö8Ëü692±ß¡ÊÉ×¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡ß3¡¿4¡á6Ëü519±ß¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤Ï·î³Û6Ëü±ßÄøÅÙ¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÇ¯¶â¡È·î³Û7Ëü±ß¡É¤È°äÂ²Ç¯¶â¡È·î³Û6Ëü±ß¡É¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¸³è¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡©
É×¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥±ー¥¹¤ÎºÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëËþ³Û¤Ç·î³Û6Ëü9308±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö65ºÐ°Ê¾å¡¦Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¼õµë¡×¤Î¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢6Ëü9308±ß¡ÊºÊ¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¡Ü6Ëü519±ß¡Ê°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡á¡Ö12Ëü9827±ß¡×¤ÎÇ¯¶â¤ò·î³Û¤Ç¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎðÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î·îÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï14Ëü9286±ß¤Ç¤¹¡£¾åµ¤ÎÇ¯¶â¤«¤é¾ÃÈñ»Ù½Ð¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢12Ëü9827±ß－14Ëü9286±ß¡á¡Ö－1Ëü9459±ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÇ¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡© 5Ç¯´Ö¤ÎÍ´üµëÉÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö!?
ÎáÏÂ7Ç¯6·î13Æü¤ËÀ®Î©¤·¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµË¡¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃË½÷º¹¤Î²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þÀµÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦60ºÐÌ¤Ëþ¤Ç»àÊÌ¡§¸¶Â§5Ç¯¤ÎÍ´üµëÉÕ¡ÊÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢5Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤âµëÉÕ¤ò·ÑÂ³¡Ë
¡¦60ºÐ°Ê¾å¤Ç»àÊÌ¡§Ìµ´üµëÉÕ¡Ê¸½¹Ô¤É¤ª¤ê¡Ë
Í´üµëÉÕ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï
¡¦¼ýÆþÍ×·ï¡ÊÇ¯¼ý850Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ë¤ÎÇÑ»ß
¡¦Ç¯¶â³Û¤ÎÁý³Û¡ÊÍ´üµëÉÕ²Ã»»¡¢»àË´Ê¬³ä¡Ë
¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤Ï¸½ºß¤ÈÊÑ¹¹¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡¦60ºÐ°Ê¾å¤Ç»àÊÌ¤µ¤ì¤¿¿Í
¡¦²þÀµÁ°¤«¤é°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í
¡¦2028Ç¯ÅÙ¤Ë40ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë½÷À
¡¦¤³¤É¤â¤òÍÜ°é¤¹¤ë¿Í
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
É×¤Î»à¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ë¿å½à¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï²þÀµ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡ÖÉÔÂÊ¬¤ò¤É¤¦Êä¤¦¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµëÍ×·ï¡¦»Ùµë³«»Ï»þ´ü¡¦Ç¯¶â³Û
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ °äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¼õµëÍ×·ï¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡¦Ç¯¶â³Û¡Ë
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ£¶Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµË¡¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー