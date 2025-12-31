Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤¬¡Ö178Ëü±ß¡×¤Ø°ú¤¾å¤²!? ºÇ¶á¡Ö160Ëü±ß¡×¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡© ¸½¹Ô¤Î¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«²òÀâ
¸½¹Ô¤Î¡ÖÇ¯¼ý160Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï²¿¤«
¸½¹Ô¤Î½êÆÀÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤êºÇÂç160Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¯¼ý200Ëü3999±ß°Ê²¼¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ë´ðÁÃ¹µ½ü¤¬ºÇÂç95Ëü±ß¡Ê58Ëü±ß¡Ü´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¾å¾è¤»ÆÃÎã37Ëü±ß¡Ë¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎºÇÄãÊÝ¾ã³Û¤¬65Ëü±ß¤È¤·¤Æ¡¢¹ç·×160Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²þÀµ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò´ËÏÂ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¥Ñー¥ÈÏ«Æ¯¼Ô¤Î½¢Ï«°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢100Ëü±ß¤«¤é110Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡Ê106Ëü±ß¡¦130Ëü±ß¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¼ý160Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤é½êÆÀÀÇ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÀÇÎ¨¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¡Ö178Ëü±ß¡×¤Ø°ú¤¾å¤²¹ç°Õ¤ÎÇØ·Ê¤È¾ÜºÙ
2025Ç¯12·î19Æü¡¢À¯ÉÜ¤Ï2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤ò·èÄê¤·¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò¸½¹Ô¤Î160Ëü±ß¤«¤é178Ëü±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î3ÅÞ¹ç°Õ¡Ê¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¡Ë¤Ç¡Ö178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÄê¤á¤¿Êý¿Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤¬Ç¯¼ý200Ëü±ß°Ê²¼¤«¤éÇ¯¼ý665Ëü±ß°Ê²¼¤Þ¤Ç³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Î¿¤Ó¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤È´ðÁÃ¹µ½ü¤ò2Ç¯¤Ë1²ó¤Î¥Úー¥¹¤Ç°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¯Ç¼ÀÇ¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Äã½êÆÀÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ´ÖÁØ¤Ë¤â²¸·Ã¤¬µÚ¤Ö¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤¬178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤é¸ºÀÇ¤µ¤ì¤ë¡©
¸ÄÊÌ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»î»»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¸ºÀÇ³Û¤Ï²þÀµÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ç¯¼ý200Ëü±ß¤Ç¤ÏÌó1Ëü±ß¡¢Ç¯¼ý500Ëü±ß¤ÇÌó2Ëü8000±ß¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß¤ÇÌó3Ëü7000±ß¤Î¸ºÀÇ¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¡Ê106Ëü±ß¡¦130Ëü±ß¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö178Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ë¶ÈÂ¦¤âµëÍ¿·×»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤Ï½¾¶È°÷¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ÎÇ¯¼ý¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¸ºÀÇ¸«¹þ³Û¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¡Ö160Ëü±ß¡×¤Þ¤Ç½êÆÀÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡Ö178Ëü±ß¡×¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤¬Àµ¼°¤Ë¹ç°Õ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ºÀÇ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¯¼ý200Ëü±ß～600Ëü±ßÂæ¤ÎÁØ¤Ç¤Ï¡¢¿ôËü±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀÇÉéÃ´·Ú¸º¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾õ¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¡Ê106Ëü±ß¡¦130Ëü±ß¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÀÇ¶â¡×¤È¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¡×¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤äÇ¯¼ý¥é¥¤¥ó¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢¼ê¼è¤ê¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¶áÆ»¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ë½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¸«Ä¾¤·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¸»Àô½êÆÀÀÇ´Ø·¸¡Ë¡Ê2¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー