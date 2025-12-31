¡ÚJ£±¡Û¾®²°¾¾ÃÎºÈ¡¡£Ø¤Ë£²°ÌÇð¢ª£±£¶°ÌÌ¾¸Å²°°ÜÀÒ¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¡×
¡¡£³£°Æü¤Ë£Ê£±Çð¤«¤é£Ê£±Ì¾¸Å²°¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿£Í£Æ¾®²°¾¾ÃÎºÈ¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®²°¾¾¤ÏÇð¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¤Î£²°Ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¥×¥íÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¸ÅÁã¡¦Ì¾¸Å²°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢£Ø¤Ë¤â»×¤¤¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥¤¥½¥ë¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·°úÂà¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¹Í¤¨¤ä¿ÈÆâ¤ÎÊÌ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Îº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤Î²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø£Ð£Ë¤Î·ï¡Ù¤ä¡Ø¤ª¶âÌÜÅª¡Ù¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î·èÃÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â²ÈÂ²¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤ÇËÍ¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡££´Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£