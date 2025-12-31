¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦SUZUKA¡¢Éã¿Æ¤Î¿¦¶È¹ðÇò ¼Â²È¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤ë»ÅÍÍ¡×ÍýÍ³¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤ÎSUZUKA¤¬30Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó2025 Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉã¤Ï·Ð±Ä¼Ô¡¦4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÊÌ¿Íµé¤Î»Ñ
KANON¤Ï¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é3¡Á4Ç¯¤È¤«¤ÏSUZUKA¤Î¼Â²È¤Ë4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡Ö4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â²È¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢SUZUKA¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤ë»ÅÍÍ¤Î¼Â²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈµÒ¿ÍÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤¬8¥»¥Ã¥È¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ð±Ä¤·¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊì¿Æ¤¬USJ¹¥¤¤Ç¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³¤³°¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¥·¥ç¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¶âÍËÆü¤ÎÌë¤ËËè½µÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÛÃÄ¤¬8¥»¥Ã¥È¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
SUZUKA¡¢MIZYU¡¢RIN¡¢KANON¤Î4¿Í¤«¤é¤Ê¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¡£2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2021Ç¯¤ËÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¼«Í³¤Ç·¿ÇË¤ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉã¤Ï·Ð±Ä¼Ô¡¦4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÊÌ¿Íµé¤Î»Ñ
¢¡SUZUKA¡¢Éã¿Æ¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹
KANON¤Ï¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é3¡Á4Ç¯¤È¤«¤ÏSUZUKA¤Î¼Â²È¤Ë4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡Ö4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â²È¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢SUZUKA¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤ë»ÅÍÍ¤Î¼Â²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈµÒ¿ÍÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤¬8¥»¥Ã¥È¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ð±Ä¤·¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊì¿Æ¤¬USJ¹¥¤¤Ç¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³¤³°¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¥·¥ç¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¶âÍËÆü¤ÎÌë¤ËËè½µÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÛÃÄ¤¬8¥»¥Ã¥È¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¡¦¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ã¤Æ¡©
SUZUKA¡¢MIZYU¡¢RIN¡¢KANON¤Î4¿Í¤«¤é¤Ê¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¡£2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2021Ç¯¤ËÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¼«Í³¤Ç·¿ÇË¤ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û