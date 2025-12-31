¡Ö¹ñÊõ¡×½Ð±éÇÐÍ¥½êÂ°¡¦VOKSY DAYS¡¢½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÖËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¡ÚÂè9²ó¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿VOKSY DAYS¡Ê¥ô¥©¥¯¥·¥£¡¦¥Ç¥¤¥º¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å1»þ5Ê¬¡Á¡¿ABEMA¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë½Ð±é¡£½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×½Ð±éÇÐÍ¥¤¬½êÂ°¡¦¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¤Î¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë¤Æ²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ëÂç³À½Ó²ð¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë±Û»³·ÉÃ£¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡¦Ä¹ÌîÎ¿Âç¤Î¼ÂÄï¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÌîÁóÂç¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈÓÀ¤Á±Ê¸¡¦Áñ»Ê°¡¸×¡¦ÎÃÀ¥°ìñ¥¡¦ÅÄÂ¼ñ¥Âç¡¦¶¶¿·Ì´¡¦¾¾ºêºóÌï¤é¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð16.4ºÐ¤È¤Ê¤ë8¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î2Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖLight It Up¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤È²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢Ä¹Ìî¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Þ¤À¤Þ¤À·ëÀ®¤·¤¿¤Ð¤Ã¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
12·î28Æü½ÂÃ«¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÈBATTLE BOYS 7th STAGE¡¼THE FINAL LIVE¡¼¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦EBiDAN NEXT¤«¤éÂ´¶È¤·¡¢2026Ç¯2·î2Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖLight It Up¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¡¢Âç³¢Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢¡¥¹¥¿¥À¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦VOKSY DAYS¡¢½é¤ªÈäÏªÌÜ
¢¡¥¹¥¿¥À¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦VOKSY DAYS¡¢2·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¡¡ÖÂè9²ó¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×
