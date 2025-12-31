ë¾Êó¤«¤éÌó6Ç¯¡ÄKARA¥¯¡¦¥Ï¥é¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¿·Ë¡¤¬ÌÀÆü¡Ê1·î1Æü¡Ë¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë»Ü¹Ô¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï
´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÌÀÆü¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¯¡¦¥Ï¥éË¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Î½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¯¡¦¥Ï¥é¤µ¤ó¡ÈÉî¿«¡É¤Ç±ê¾å
12·î30Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤ÏÍèÇ¯¾åÈ¾´ü¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¼çÍ×¤Ê»ÊË¡À©ÅÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥¯¡¦¥Ï¥éË¡¡×¤À¡£
Æ±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÄ¾·ÏÂºÂ°¡Ê¿Æ¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ËÉÞÍÜµÁÌ³¤Ë½ÅÂç¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡¦Ä¾·ÏÈÜÂ°¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤òÈÈ¤·¤¿¤ê¡¢Ãø¤·¤¯ÉÔÅö¤ÊÂÔ¶ø¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¸¢¤òÇíÃ¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÁêÂ³¸¢¤ò¼º¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î°ä¸À¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶¦Æ±ÁêÂ³¿Í¤Ê¤É¤¬ÀÁµá¤·¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬¤³¤ì¤òÇ§¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¯¡¦¥Ï¥éË¡¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×KARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¸Î¥¯¡¦¥Ï¥é¤µ¤ó¤Î¼Â·»¤Ç¤¢¤ë¥¯¡¦¥Û¥¤¥ó»á¤¬¡¢Î©Ë¡¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£¥¯¡¦¥Ï¥é¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯11·î24Æü¤Ë28ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ÂÊì¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤ÆÁêÂ³¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¼ÂÊì¤Ï¥¯¡¦¥Ï¥é¤µ¤ó¤¬9ºÐ¤Îº¢¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Íí¤âÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÛ¸î»Î¤òÈ¼¤Ã¤ÆÁòµ·¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¯¡¦¥Ï¥é¤µ¤ó¤ÎÉÔÆ°»ºÇäµÑÂå¶â¤ÎÈ¾Ê¬¤òµá¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¡¦¥Û¥¤¥ó»á¤ÏÍÜ°éµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÂÊì¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢ÁêÂ³ºâ»ºÊ¬³ä¤Î¿³È½¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£¸÷½£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÏÍÜ°é¤·¤Æ¤¤¿Éã¿Æ¤Î´óÍ¿Ê¬¤òÇ§¤á¡¢ÁêÂ³³ä¹ç¤ò6ÂÐ4¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯3·î¤«¤é¡Ö¥¯¡¦¥Ï¥éË¡¡×¤ÎÎ©Ë¡ÀÁ´ê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤¬È¯µÄ¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ë¡°Æ¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÂÐÎ©¤â¤¢¤ê¡¢Âè20Âå¡¦Âè21Âå¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÇ¤´üËþÎ»¤Ë¤è¤êÇÑ°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè22Âå¹ñ²ñ¤Ç¡¢¥¯¡¦¥Ï¥é¤µ¤ó¤Î5²ó´÷¤òÌó3¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤ËËÜ²ñµÄ¤òÄÌ²á¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£