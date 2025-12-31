¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÁ°²ó½àV¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤¬½éÀïÆÍÇË¡ª¡¡2Ç¯À¸MF¸ÅÀî¤¬2ÆÀÅÀ¡¢ÅìµþVÆâÄêFWÂçÆ£¤ÏPKÃÆ
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð3¡½0ÊÆ»ÒËÌ¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¥Õ¥¯¥¢¥ê¡Ë
¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤¬ÊÆ»ÒËÌ¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢3¡½0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾15Ê¬¡¢GK¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿MF¸ÅÀîÁó¿¿¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Æ±21Ê¬¤ËºÆ¤Ó¸ÅÀî¤¬¸Ä¿Íµ»¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÅìµþVÆâÄê¤ÎFWÂçÆ£ñ¥ÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Æ±5Ê¬¤Ë¼«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤òº¸¶ù¤Ë·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶¼é¤Ë·ä¤Î¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¶¯¹ë¤ÎÊÆ»ÒËÌ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï·è¾¡¤ÇPKÀï¤ÎËö¤ËÁ°¶¶°é±Ñ¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¡£ÂçÆ£¤ò¤Ï¤¸¤áMF°ÂÆ£¹¸´õ¡¢DFÅçÃ«µÁ¿Ê¡Ê¤È¤â¤Ë¿å¸ÍÆâÄê¡Ë¡¢DFÁýÅÄÂç¶õ¡ÊÈØÅÄÆâÄê¡Ë¤È¥×¥íÆâÄê¼Ô4¿Í¤òÍÊ¤·¡¢²¼µéÀ¸¤Ë¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤½¤í¤¦Í¥¾¡¸õÊä¤¬¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£