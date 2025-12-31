ËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢É×¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤òÀä»¿¡ÖÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×¡¦Æô»Ò¾¡µª¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Ä«¿©¤ÈÍ¼¿©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬¿©¤Ù¤¿¹ë²Ú¤Êµ¡Æâ¿©¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¤ÏÄ«¿©¤ËÆô»Ò¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö·Ü¥Ð¡¼¥°¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖÄ«¤«¤éìÔÂô ´ò¤·¤¤Ä«¿©¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö·Ü¥Ð¡¼¥°¤ÏÌ£¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤ÏÍ¼¿©¤Ë³¤Á¯Ð§¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼ç¿Í¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æô»Ò¤µ¤ó¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö´¨¤¤Ãæ¤òÊÂ¤ó¤ÇÆþÅ¹ ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª»É¿È¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª´ò¤·¤¤¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç½Ò¤Ù¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£