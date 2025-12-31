¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¹Ô°Ù¡×ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤Ë·üÇ°¤òÅÁÃ£¡¡¡Ö¶¯¤¤´Ø¿´¤â¤Ã¤ÆÃí»ë¡×ÊóÆ»´±¤¬ÃÌÏÃ
³°Ì³¾Ê¤Ï31Æü¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ·³¤Ï¡¢29Æü¤«¤éÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂæÏÑÂ¦¤Ï¡¢31Æü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤Î48»þ´Ö¤ËÃæ¹ñ¤Î·³ÍÑµ¡¤Î¤Ù207µ¡¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ËÌÂ¼½ÓÇî³°Ì³ÊóÆ»´±¤ÎÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Öº£ÈÌ¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿·³»ö±é½¬¤Ï¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î·üÇ°¤òÃæ¹ñÂ¦¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯É½Ê¸¤Ç¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤êÊ¿ÏÂÅª¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Î½¾Íè¤«¤é°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¡¢´ØÏ¢¤ÎÆ°¸þ¤ò¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£