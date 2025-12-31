¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢½é¤Î¹ÈÇò¤ÇÂçÊª¤ÎÈ¿±þ¤Ë¾×·â¡ÖÆ´¤ì¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈSUZUKA
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡2025¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Ï23Ç¯¡£¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð±é¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£SUZUKA¡Ê24¡Ë¤ÏÆ±¶Ê¤ÎÆÃÄ§¤Î¡È¼ó¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¡É¤ò¡¢¡Ö½Ð±é¤µ¤ì¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ó¿¶¤ê¤ò¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¸÷·Ê¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤ÎµÜËÜ¤µ¤ó¡Ê¹À¼¡¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡£µÜËÜ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÊý¤À¤Ã¤Æ¤Î¤Ç¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈSUZUKA¡£¤À¤¬¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£