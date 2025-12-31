2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î±¿Àª¡Ö¤¦¤ªºÂ¡ÊµûºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
2026年1月1日〜6月30日の運勢を西洋占星術で占います。
¼«Ê¬¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê»þ´Ö¤ò¤¢¤²¤Æ¡£
É÷¸þ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1¡¢2·î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î»Ø¿Ë¤äÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£µÙ¿¦¤äÅ¾¿¦¤Ê¤É¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤Ê¤ê¤æ¤¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¾¯¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£
³«±¿¤Î¥«¥®¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÃæ¤òÀ°¤¨¤ë¡¢²È»ö¤ò³Ú¤·¤à¡¢¼«Âð¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¼¡¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
4·î°Ê¹ß¤Ï¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡£³Ø¤ÓÄ¾¤·¡¢»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤Ç¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¡£
°¦¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¥«¥®¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
