¡Ú Â®Êó ¡Û¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー½©ÅÄ¾¦¶È ½éÀïÆÍÇË¤Ê¤é¤º
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÅìÊ¡²¬¤ÈÂÐÀï¤·¤¿½©ÅÄ¾¦¶È¤Ï¡¢0ÂÐ6¤ÇÇÔ¤ì½éÀïÆÍÇË¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
4Âç²ñ¤Ö¤ê¡¢Á´¹ñºÇÂ¿47²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Î½©ÅÄ¾¦¶È¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤Î31Æü¡¢Á°²óÂç²ñ¥Ù¥¹¥È4¤ÎÅìÊ¡²¬¤È2²óÀï¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿Íµ»¤Ë¾¡¤ëÅìÊ¡²¬¤Ë¡¢ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤ÇÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½©ÅÄ¾¦¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾9Ê¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥Üー¥ë¤òÁê¼ê¤Î¥¨ー¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
Á°È¾21Ê¬¤Ë¤âµ»¤¢¤ê¤Î¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤âPK¤Ê¤É¤«¤é4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿½©ÅÄ¾¦¶È¡£
ÅÁÅý¤Î¡ÈÁö¤ë¥µ¥Ã¥«ー¡É¤ò´Ó¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
