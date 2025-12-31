¡Ö°ìÈÖÂç¤¤ÊÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Ìòºî¤ê¤Ç10¥¥í°Ê¾å¤ÎÁýÎÌ¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ÇÛ¿®¡Ø¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤Ç¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬¡¢¡Ø¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ÆÈÀêÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï12·î15Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¹¾Æî¶è¤Î¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Ê¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿À©ºîÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤È½Ð²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤È¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬º®Íð¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÈôÌöÅª¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿1970Ç¯Âå¤Î´Ú¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹ñ²È¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö¼ý±×¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤ÆÉÙ¤È¸¢ÎÏ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÍÊª¤È¡¢Èà¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¸¡»ö¤È¤ÎÂÐÎ©¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤À¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢Ãæ±û¾ðÊóÉô¾ðÊó²Ý¤Î²ÝÄ¹¤Ç¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÃæ¿õ¤ËÎ©¤Ä¡¦¥Ú¥¯¡¦¥®¥ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸¡»ö¥Á¥ã¥ó¡¦¥´¥Ë¥ç¥óÌò¤È¤·¤Æ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¡£±Ç²è¡ØKCIA¡¡Æî»³¤ÎÉôÄ¹¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¦¡¦¥ß¥ó¥Û´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï½é¤Î¥É¥é¥Þ±é½Ðºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡ÖÁ°ºî¡Ø¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡Ù¤Ç¡¢¥¦¡¦¥ß¥ó¥Û´ÆÆÄ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬Âç¤¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´ÆÆÄ¤È¡¢ºÆ¤Ó»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò°·¤Ã¤¿¡Ø¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡Ù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤ÈÊª¸ì¤òÉÁ¤¯ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÀÕÇ¤´¶¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿Á°ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î³°¸«¤ÎÊÑ²½¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢¥Ú¥¯¡¦¥®¥ÆÌò¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ½Å¤òÌó13¡Á14¥¥íÁý¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæ±û¾ðÊóÉô¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¸¢ÎÏµ¡´Ø¤ËÂ°¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°¸«¤«¤é¤â°Ò°µ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö»£±Æ¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ºîÉÊ¤¬¤É¤ó¤É¤óË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¦¡¦¥ß¥ó¥Û´ÆÆÄ¤â¡¢¡Ö¡Ø¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡Ù¤Ç¸·¤·¤¤²áÄø¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë±óÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤Ï¡¢»ëÀþ¤À¤±¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¦½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¡Ù¤ÏÁ´6ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢24Æü¤ËÂè1¡¦2ÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Â³¤¤¤Æ31Æü¤ËÂè3¡¦4ÏÃ¡¢ÍèÇ¯1·î7Æü¤ËÂè5ÏÃ¡¢14Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè6ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ê³ø»³ÆüÊó/¥Ê¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥óµ¼Ô¡Ë